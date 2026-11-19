Chấn thương của Williams Minh Hoàng nặng hơn dự báo ban đầu
Theo kết quả chụp MRI, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng của U.23 Việt Nam bị đứt dây chằng mác - sên, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần, thay vì 2 đến 4 tuần như dự báo ban đầu. Với tổn thương này, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục, đồng nghĩa phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2027.
Williams Minh Hoàng gặp chấn thương trong trận U.23 Việt Nam hòa U.23 Qatar 1-1 tối 14-11 tại Gia Lai VTV 2026. Tại CLB Công an TPHCM, Williams Minh Hoàng là cầu thủ quan trọng, ghi 6 bàn sau 17 trận ở V.League 2025/26 và cũng góp công giúp đội bóng chủ quản đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chan-thuong-cua-williams-minh-hoang-nang-hon-du-bao-ban-dau-post361218.html