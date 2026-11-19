14 lần chạm trán liên tiếp trên mọi đấu trường chưa thể giành chiến thắng, Thanh Hóa bước vào cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 8 V.League 2026/2027 với quyết tâm chấm dứt chuỗi đối đầu không như mong muốn. Trở về sân nhà sau trận hòa đầy nỗ lực tại Hàng Đẫy, đội bóng xứ Thanh có thêm cơ sở để hy vọng vượt qua đối thủ vốn gây nhiều khó khăn suốt những năm qua.