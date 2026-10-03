Chấn thương chỉnh hình Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều trị

Chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình tại Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Tái khởi động vào năm 2023 dưới sự dẫn dắt của PGS.TS.BS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam (VOA), tổ chức này đã phát triển nhanh chóng, quy tụ hơn 2.000 bác sĩ, phẫu thuật viên trên toàn quốc.

Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình toàn quốc (VOA 2026) diễn ra tại Hà Nội đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của y học Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong 3 năm qua, VOA đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ:

Số hóa quản lý: Đưa vào vận hành trang web chính thức (voa.org.vn), ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi hội viên, đăng ký hội thảo và đào tạo trực tuyến.

Cập nhật kiến thức chuyên sâu: Xuất bản định kỳ Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình (4 số/năm) với các nghiên cứu khoa học hàm lượng cao. Đồng thời, các hội thảo chuyên đề được tổ chức thường xuyên theo quý để cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục (CME) cho hàng nghìn thành viên.

Đồng hành cùng cộng đồng: Phối hợp với các bệnh viện lớn thực hiện nhiều chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và hải đảo.

Bên cạnh các hoạt động trong nước, hội nhập quốc tế là bước đi chiến lược giúp vị thế của VOA ngày càng vững chắc. Hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tổ chức y khoa tại Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan…, qua đó triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, khóa đào tạo ngắn hạn cho bác sĩ trẻ và tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học.

Hội nghị VOA 2026 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 2-3/10, gắn với sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ trong chấn thương chỉnh hình”, hội nghị tập trung vào những tiến bộ công nghệ đang được ứng dụng trong lĩnh vực này.

Năm nay, hội nghị có 199 báo cáo chuyên môn, tăng so với 186 báo cáo năm 2025. Khoảng 20% báo cáo đến từ các chuyên gia quốc tế của Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ... Đặc biệt, đoàn chuyên gia Thái Lan lần đầu tham dự với tư cách quốc gia khách mời, trình bày 13 báo cáo tại hội nghị.

Trong phiên khai mạc, các phẫu thuật viên thực hiện giảng dạy và mổ thị phạm một số kỹ thuật, trong đó có phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu kết hợp bơm xi măng sinh học và ứng dụng chế phẩm sinh học trong điều trị rách chóp xoay khớp vai.

Với phẫu thuật thay khớp gối có robot hỗ trợ, hệ thống giúp phẫu thuật viên xác định vị trí đặt khớp với độ chính xác cao, qua đó hỗ trợ cân bằng khớp và hạn chế tổn thương mô mềm.

Kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu kết hợp bơm xi măng sinh học được giới thiệu trong điều trị một số trường hợp chấn thương cột sống ngực - thắt lưng. Phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn và có thể hỗ trợ giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục ở người bệnh phù hợp.

Trong điều trị rách chóp xoay khớp vai, việc sử dụng các chế phẩm sinh học được nghiên cứu nhằm hỗ trợ quá trình lành mô và phục hồi chức năng khớp vai.

Chia sẻ về tinh thần tiếp cận công nghệ mới, PGS.TS.BS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết: "Các thầy thuốc, các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình phải làm khoa học công nghệ, chứ chúng ta không chạy theo, chúng ta không bị động, chúng ta không bị lệ thuộc vào công nghệ. Nhưng chúng ta phải nắm bắt, chúng ta phải làm chủ được công nghệ thì có như vậy cái kết quả mang lại cho người bệnh mới thực sự là hữu ích."

PGS.TS.BS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam (VOA) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành thời gian trang trọng để tri ân Cố PGS.TS.BS Ngô Văn Toàn, nguyên Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Tổng thư ký đầu tiên của VOA. Ông là người thầy kính yêu của nhiều thế hệ bác sĩ, người đã đặt những gạch nối đầu tiên cho sự phát triển của ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam.

Việc làm chủ các công nghệ tiên tiến như robot phẫu thuật, hệ thống định vị không gian (navigation), vật liệu sinh học cùng tinh thần chủ động hội nhập quốc tế đã và đang giúp chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu cao nhất: mang lại chất lượng điều trị và cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.