Chấn thương bụng sau tai nạn, phát hiện giả phình động mạch lách nguy hiểm

Chấn thương bụng kín không thể chủ quan

Sau tai nạn giao thông, người bệnh nữ N.G.T. (39 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP HCM) xuất hiện đau tức vùng bụng trái, đau nhói sau lưng và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín có nguy cơ diễn biến phức tạp. Siêu âm bụng tại giường ghi nhận dịch tự do trong ổ bụng, làm dấy lên nghi ngờ xuất huyết nội.

Người bệnh nhanh chóng được chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng có cản quang. Hình ảnh cho thấy nhu mô lách bị tổn thương, đồng thời phát hiện một túi giả phình mạch máu lách có nguy cơ vỡ.

Theo các bác sĩ, nếu không được xử trí kịp thời, giả phình có thể vỡ và gây tái xuất huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Can thiệp qua đường động mạch đùi, bảo tồn lách

Trước tình trạng này, Khoa Cấp cứu hội chẩn với Đơn vị X-quang can thiệp - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Ngoại Gan mật tụy. Sau khi đánh giá lâm sàng và hình ảnh tổn thương, ê-kíp quyết định can thiệp nội mạch để tắc mạch giả phình.

Tại phòng can thiệp, dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), TS.BS Nguyễn Đình Luân, Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng BS. Trần Đình Hoàng, Đơn vị X-quang can thiệp, luồn một ống thông nhỏ từ động mạch đùi lên động mạch lách.

Ống thông được đưa tới chính xác nhánh mạch bị tổn thương, nơi hình thành túi giả phình. Các bác sĩ sau đó sử dụng vật liệu tắc mạch chuyên dụng để bít kín vị trí chảy máu.

Can thiệp giúp kiểm soát nguy cơ xuất huyết, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô lách lành còn lại, tránh cho người bệnh phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt lách.

Sau thủ thuật, huyết động của người bệnh ổn định. Chị T. chỉ còn đau tức bụng nhẹ trong 1-2 ngày đầu, sau đó phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Giả phình động mạch lách - biến chứng nguy hiểm sau chấn thương

BS. Trần Đình Hoàng cho biết, giả phình động mạch lách là biến chứng nguy hiểm và có thể diễn biến âm thầm sau chấn thương vùng bụng. Khi túi giả phình vỡ, máu có thể tràn ồ ạt vào ổ bụng, gây tình trạng nguy hiểm.

Trước đây, những trường hợp tương tự chủ yếu được điều trị bằng phẫu thuật mở ổ bụng và cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần lách để kiểm soát chảy máu. Hiện nay, X-quang can thiệp cho phép bít tắc mạch máu qua đường ống thông nhỏ, với vị trí chọc kim chỉ vài mm ở vùng đùi.

Theo bác sĩ, phương pháp này có ưu điểm là xâm lấn tối thiểu, giúp cầm máu, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và quan trọng là bảo tồn được lách - cơ quan có vai trò trong hệ miễn dịch.

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