Chấn Thịnh đưa nghị quyết vào thực tiễn sản xuất

Cam, dâu tằm và tre măng Bát độ được xã Chấn Thịnh xác định là những cây trồng chủ lực, có lợi thế phát triển và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, xã phấn đấu hình thành các vùng sản xuất tập trung với diện tích là 600 ha cam, 250 ha dâu tằm và 230 ha tre măng Bát độ. Trong khi đó, đến cuối năm 2025, diện tích các loại cây trồng này lần lượt mới đạt 426 ha, 79 ha và 69,2 ha.

Chấn Thịnh định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển vùng cam tập trung với diện tích 600 ha.

Để hiện thực hóa mục tiêu, trước mắt, trong năm 2026, xã tập trung duy trì, cải tạo diện tích hiện có, đồng thời rà soát, quy hoạch mở rộng các vùng trồng mới. Cụ thể, quy hoạch mới 25 ha dâu tằm tại thôn Đồng Quéo, Tó; 65 ha tre măng Bát độ tại các thôn Bằng Là, Tó, Tân Thịnh và 120 ha cam tại các thôn Bằng Là, Đồng Quéo, Tó.

Bên cạnh đó, xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn đầu tư trồng mới, cải tạo diện tích cây trồng hiện có.

Gia đình chị Bùi Thị Thục ở thôn Tân Thịnh có 6.000 m² ruộng chằm bỏ hoang nhiều năm nay. Khi địa phương quy hoạch vùng trồng, nhận thấy triển vọng của cây tre măng Bát độ, lại được địa phương hỗ trợ 70% chi phí giống, chị Thục đã quyết định đầu tư cải tạo mặt bằng, bổ sung đất và chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng tre măng Bát độ.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Chấn Thịnh kiểm tra tỷ lệ sống của tre măng Bát độ.

Chị Bùi Thị Thục chia sẻ: “Đến nay, sau 10 tháng trồng và chăm sóc, diện tích tre măng Bát độ của gia đình tôi sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Giống cây này không phải chăm sóc nhiều, thời gian cho thu hoạch nhanh, có nhà máy chế biến măng tre của Công ty CP Yên Thành thu mua sản phẩm nên tôi yên tâm trồng thử nghiệm”.

Dự kiến, sang năm tới, chị Thục sẽ được thu bói lứa măng đầu tiên. Chị Thục mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo từng thời kỳ sinh trưởng để gia đình có thể gắn bó lâu dài và mở rộng diện tích cây trồng này.

Tương tự, ông Nguyễn Công Bảo ở thôn Đồng Quéo cũng được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha để trồng mới 1 ha cam, dần thay thế diện tích cam đã già cỗi của gia đình.

Nhờ chính sách hỗ trợ, ông Nguyễn Công Bảo đã trồng mới cải tạo được 1 ha cam già cỗi.

Ông Nguyễn Công Bảo cho biết: “Sau hơn 20 năm cho thu hoạch, hơn 2 ha cam của gia đình (chủ yếu là các giống cam cũ) đã già cỗi, năng suất và chất lượng quả giảm sút. Lần này, tôi chủ yếu trồng cam Canh, bởi giống này cho giá trị cao. Sang năm tới, gia đình tiếp tục đăng ký với địa phương trồng cải tạo thêm gần 1 ha cam nữa để xây dựng vùng cam hàng hóa có quy mô, chất lượng tốt”.

Xác định chất lượng là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm, ông Bảo đã áp dụng quy trình canh tác theo hướng VietGAP, đồng thời dự kiến đầu tư hệ thống tưới nước tự động và rãnh thoát nước, chủ động nguồn nước tưới, hạn chế ngập úng, nâng cao hiệu quả chăm sóc vườn cây.

Đồi cam của gia đình ông Bảo áp dụng quy trình canh tác theo hướng VietGAP.

Những chuyển biến từ các hộ sản xuất đang được thể hiện rõ qua kết quả phát triển các vùng cây trồng chủ lực của địa phương. Trong năm 2026, toàn xã Chấn Thịnh đã trồng mới 43,5 ha cam, 60 ha tre măng Bát độ và 28 ha dâu tằm, trong đó, hơn 32 ha cam, 30 ha tre măng Bát độ, 8 ha dâu tằm cùng các thiết bị phục vụ nuôi tằm như nhà tằm, né, khay trượt đã được giải ngân hỗ trợ theo Nghị quyết 21, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, xã đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc các loại cây chủ lực. Qua đó, từng bước đồng bộ phương thức sản xuất, hình thành các vùng trồng tập trung, có quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ông Đặng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh

Khi có vùng nguyên liệu, xã Chấn Thịnh tiếp tục tổ chức lại sản xuất, phát triển theo chuỗi giá trị, trong đó, chú trọng chuẩn hóa quy trình canh tác theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phù hợp với từng loại cây trồng; xây dựng mã số vùng trồng, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Xã Chấn Thịnh đang vận động người dân phát triển cây dâu tằm thay thế các cây trồng kém hiệu quả.

Đồng thời, chú trọng kết nối, thu hút doanh nghiệp thu mua và chế biến các sản phẩm cam, tơ tằm và măng tre Bát độ; củng cố, phát triển các hợp tác xã đủ năng lực tổ chức sản xuất, ký kết hợp đồng liên kết dài hạn.

Mục tiêu không chỉ là mở rộng diện tích mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị đất canh tác, giúp người dân thay đổi tư duy từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất hàng hóa có kế hoạch, có tiêu chuẩn và gắn với nhu cầu thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để Chấn Thịnh thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu nâng giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp đối với một số cây trồng chủ lực đạt từ 220 triệu đồng trở lên.