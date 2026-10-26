Chân sưng phù, đau nhức, người phụ nữ 51 tuổi phát hiện huyết khối chi chít trong tĩnh mạch

Chân trái sưng đau, không thể đi lại vì huyết khối tĩnh mạch

Chị Phương, 51 tuổi, không có tiền sử bệnh tim mạch, bị sưng đau vùng chân trái trong hai tuần. Cơn đau nhức ngày càng tăng khiến chị không thể đi lại, vùng đùi và bắp chân phù to. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết tĩnh mạch chi dưới của bệnh nhân có nhiều huyết khối, cản trở lưu thông máu và gây sưng đau chân. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng May-Thurner.

Hội chứng May-Thurner xảy ra khi động mạch chậu phải bắt chéo và chèn ép tĩnh mạch chậu trái, làm chậm dòng máu từ chân trở về tim. Tình trạng này làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu tại vị trí bị chèn ép. Cục máu đông có thể vỡ ra, di chuyển đến phổi gây thuyên tắc phổi, đe dọa tính mạng. Về lâu dài, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể tái phát hoặc gây hội chứng hậu huyết khối, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.

Ảnh minh họa.

Can thiệp nhiều bước để lấy huyết khối, tái thông tĩnh mạch

Trước đây, bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu thường được điều trị nội khoa bằng thuốc kháng đông và vớ áp lực. Các biện pháp này giúp cải thiện một phần triệu chứng, ngăn hình thành huyết khối mới. Tuy nhiên, nếu tình trạng chèn ép tĩnh mạch vẫn tồn tại, huyết khối có thể tái phát, khiến triệu chứng nặng hơn.

Theo bác sĩ, bên cạnh điều trị bằng thuốc, một số trường hợp cần can thiệp để xử lý huyết khối và vị trí tĩnh mạch bị chèn ép. Các phương pháp có thể bao gồm sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, hút huyết khối và đặt stent tĩnh mạch chậu nhằm khơi thông lòng mạch.

Sau hội chẩn, ê kíp nhận định chị Phương cần trải qua nhiều bước can thiệp để tái thông tĩnh mạch chi dưới. Trước tiên, bác sĩ đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ nhằm ngăn huyết khối di chuyển lên phổi gây thuyên tắc phổi.

Tiếp đó, bác sĩ đưa dụng cụ qua tĩnh mạch khoeo bằng một vết chọc kim nhỏ khoảng 2-3 mm, sử dụng bóng để nong rộng tĩnh mạch chậu trái rồi dùng dụng cụ chuyên dụng hút huyết khối trong lòng mạch. Cuối cùng, stent được đặt vào tĩnh mạch để duy trì độ mở của lòng mạch, hỗ trợ máu lưu thông. Trong quá trình can thiệp, hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) giúp bác sĩ quan sát cấu trúc mạch máu và thực hiện thao tác chính xác hơn.

Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng. Sau ba ngày, bệnh nhân xuất viện, tình trạng phù chân giảm rõ rệt. Chị được kê thuốc kháng đông trong vài tháng đầu nhằm hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối tái phát.

Chân trở lại bình thường sau hai tuần

Tái khám sau hai tuần, chân trái của chị Phương trở về kích thước ban đầu, hết đau nhức. Dự kiến sau một tháng, khi huyết khối tan hết, chị sẽ được thực hiện thủ thuật lấy lưới lọc tĩnh mạch chủ ra.

Hội chứng May-Thurner không phải bệnh di truyền và có thể gặp ở nhiều đối tượng. Bệnh được mô tả qua ba giai đoạn: giai đoạn I chưa có triệu chứng; giai đoạn II, tình trạng chèn ép kéo dài gây tổn thương lòng mạch; giai đoạn III, huyết khối đã hình thành trong lòng mạch.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ huyết khối gồm nữ giới, tuổi trên 50, phụ nữ mới sinh con hoặc có từ hai con trở lên, phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai, người phải nằm bất động trong thời gian dài và người mắc bệnh lý làm tăng nguy cơ đông máu như ung thư.

Cách giảm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, hiện không có biện pháp ngăn ngừa tuyệt đối hội chứng May-Thurner. Tuy nhiên, mỗi người có thể cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành huyết khối bằng cách tránh đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá, kiểm soát các bệnh lý đi kèm như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh động mạch ngoại vi và sử dụng vớ tĩnh mạch khi có chỉ định.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nặng chân, sưng phù, đau nhức, loét da hoặc giãn tĩnh mạch chân, người bệnh nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân và được tư vấn điều trị phù hợp, tránh để tình trạng huyết khối tiến triển gây biến chứng nguy hiểm.