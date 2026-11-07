Bật mí cách chặn quảng cáo Facebook trên iPhone, Android, máy tính.

Quảng cáo xuất hiện liên tục trên Facebook đôi khi khiến trải nghiệm lướt tin, xem video và tương tác với bạn bè bị gián đoạn. Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn quảng cáo, quản lý chủ đề quảng cáo hoặc sử dụng các thiết lập phù hợp trên từng thiết bị. Dù đang dùng iPhone, điện thoại Android hay máy tính, một vài thao tác đơn giản sẽ giúp bạn kiểm soát nội dung quảng cáo tốt hơn và sử dụng Facebook thoải mái hơn.

Hướng dẫn hạn chế quảng cáo Facebook trên Android đơn giản

Người dùng Android có thể quản lý những quảng cáo xuất hiện trên Facebook ngay trong phần cài đặt ứng dụng. Hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để ẩn quảng cáo từ các nhà quảng cáo không mong muốn.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng ba gạch ngang, sau đó chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng Facebook.

Bước 2: Truy cập Cài đặt, cuộn xuống mục Quảng cáo rồi nhấn Tùy chọn quảng cáo. Tiếp theo, tìm nhà quảng cáo bạn không muốn nhìn thấy và chọn Ẩn quảng cáo.

Cuộn xuống mục Quảng cáo rồi nhấn Tùy chọn quảng cáo.

Sau khi hoàn thành hai bước trên, bạn đã có thể ẩn quảng cáo từ những nhà quảng cáo cụ thể trên Facebook bằng điện thoại Android.

Cách ẩn quảng cáo Facebook trên iPhone hiệu quả

Với iPhone, bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo hiển thị thông qua các tùy chọn có sẵn trên Facebook. Quy trình thực hiện gồm những bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn biểu tượng ba gạch ngang trên trang cá nhân để truy cập menu.

Bước 2: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư, sau đó nhấn Cài đặt để mở phần thiết lập tài khoản.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Bước 3: Tìm đến Trung tâm tài khoản rồi chọn Tùy chọn quảng cáo.

Tìm đến Trung tâm tài khoản rồi chọn Tùy chọn quảng cáo.

Bước 4: Kiểm tra danh sách nhà quảng cáo được hiển thị. Với thương hiệu hoặc Trang mà bạn không muốn tiếp tục thấy quảng cáo, hãy chọn Ẩn quảng cáo.

Kiểm tra danh sách nhà quảng cáo được hiển thị.

Khi hoàn tất, bạn có thể quản lý cách Facebook sử dụng thông tin từ đối tác để cá nhân hóa quảng cáo trên iPhone. Tùy chọn thực tế có thể khác nhau tùy phiên bản ứng dụng và tài khoản.

Các bước hạn chế quảng cáo Facebook trên máy tính

Nếu thường xuyên sử dụng Facebook bằng máy tính, bạn có thể điều chỉnh quyền sử dụng dữ liệu liên quan đến hoạt động của mình để hạn chế quảng cáo được cá nhân hóa. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web, truy cập Facebook và đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Bước 2: Nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình. Tiếp theo, chọn Cài đặt & quyền riêng tư rồi nhấn Cài đặt.

Nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Truy cập Trung tâm tài khoản và mở mục Tùy chọn quảng cáo.

Truy cập Trung tâm tài khoản và mở mục Tùy chọn quảng cáo.

Bước 4: Chọn Quản lý thông tin, sau đó tìm tùy chọn Thông tin về hoạt động của bạn do các doanh nghiệp khác cung cấp.

Chọn Quản lý thông tin.

Bước 5: Chọn Không cho phép chúng tôi dùng thông tin về hoạt động này để hiển thị cho bạn nội dung phù hợp, rồi nhấn Xác nhận để hoàn tất.

Hoàn tất.

Với các thao tác trên, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng dữ liệu hoạt động từ doanh nghiệp khác cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo trên Facebook bằng máy tính. Lưu ý, các cài đặt này chủ yếu giúp hạn chế quảng cáo được cá nhân hóa, không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn mọi quảng cáo trên nền tảng.