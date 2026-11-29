Ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu điều hành tại Hội thảo "Xu hướng phát triển chăn nuôi tập trung, tuần hoàn, an toàn sinh học trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Tại Hội thảo “Xu hướng phát triển chăn nuôi tập trung, tuần hoàn, an toàn sinh học trên địa bàn Hà Nội” ngày 27/11/2026, các báo cáo, tham luận cùng đặt ra một vấn đề: ngành chăn nuôi Thủ đô cần đổi mới đồng bộ từ tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ đến liên kết tiêu thụ. Trong quá trình đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phải giải quyết được những khó khăn cụ thể của trang trại, hợp tác xã và nông hộ.

Tổ chức lại sản xuất trước sức ép đô thị hóa

Theo số liệu tháng 5/2026 của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y ghi nhận thành phố có 102.589 con trâu, bò; hơn 1,27 triệu con lợn và hơn 31,84 triệu con gia cầm. Mỗi năm, ngành chăn nuôi cung cấp cho thị trường trên 450.000 tấn thịt hơi các loại, đóng góp quan trọng vào nguồn cung thực phẩm và kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, phía sau quy mô đàn vật nuôi lớn là cơ cấu sản xuất còn phân tán. Toàn thành phố có 79.638 cơ sở chăn nuôi, trong đó 70.567 nông hộ. Khối trang trại gồm 71 cơ sở quy mô lớn, 1.830 cơ sở quy mô vừa và 7.170 cơ sở quy mô nhỏ.

Đặc điểm này đặt ra nhiều thách thức trong thu gom, xử lý chất thải, giám sát dịch bệnh và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Với những cơ sở nằm đan xen khu dân cư, áp lực còn đến từ yêu cầu bảo vệ môi trường sống và sự thu hẹp của quỹ đất sản xuất.

Hà Nội có lợi thế về thị trường tiêu thụ, hệ thống nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giống. Song, để những lợi thế ấy chuyển thành sức cạnh tranh, ngành chăn nuôi cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết lỏng lẻo và thiếu đồng bộ giữa nuôi, giết mổ, chế biến, phân phối.

Bởi vậy, tổ chức lại sản xuất phải đi trước một bước. Phát triển vùng chăn nuôi tập trung cần gắn với hạ tầng môi trường, điều kiện an toàn sinh học, dịch vụ thú y và phương án tiêu thụ. Việc di chuyển cơ sở hay tập trung đàn vật nuôi chỉ có ý nghĩa khi tạo được điều kiện sản xuất tốt hơn, kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn và bảo đảm khả năng đầu tư lâu dài.

Đây cũng là cơ sở để chuyển từ tăng trưởng dựa chủ yếu vào số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

TS. Vũ Hoàng Trung – Viện trưởng Viện ESG HHT - AZITECH (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) trình bày tham luận với chủ đề "Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi tuần hoàn".

Biến phụ phẩm thành nguồn lực cho sản xuất

Trong các tham luận tại hội thảo, kinh tế tuần hoàn được tiếp cận từ yêu cầu tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu và giảm lượng chất thải phát sinh. Thay vì chỉ xử lý ô nhiễm ở cuối quy trình, cơ sở chăn nuôi cần tính toán ngay từ khâu sử dụng thức ăn, nước, năng lượng đến thu gom, phân loại và xử lý phụ phẩm.

Theo cách tiếp cận này, phân và phụ phẩm chăn nuôi có thể được đưa vào các quy trình phù hợp để sản xuất phân bón, thu hồi khí sinh học hoặc tạo nguồn nguyên liệu cho những hoạt động sản xuất khác. Giá trị của mô hình nằm ở khả năng kết nối các công đoạn, giảm thất thoát tài nguyên và tạo thêm nguồn thu.

Tham luận về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi tuần hoàn đề cập công nghệ sử dụng giun quế, ấu trùng ruồi lính đen để chuyển hóa nguồn hữu cơ thành sinh khối và sản phẩm phục vụ sản xuất. Đây là hướng ứng dụng cần được đánh giá theo điều kiện cụ thể, từ lựa chọn đầu vào, kiểm soát quá trình xử lý đến chất lượng đầu ra.

Muốn đưa sản phẩm thu hồi trở lại chuỗi thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng làm phân bón, cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu an toàn và quản lý liên quan. Tính tuần hoàn chỉ thực sự có giá trị khi quá trình tái sử dụng không làm phát sinh thêm rủi ro cho vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Đối với chuồng trại, đệm lót sinh học và chế phẩm vi sinh được giới thiệu như những giải pháp hỗ trợ phân giải chất hữu cơ, cải thiện vệ sinh và giảm mùi. Hiệu quả ứng dụng phụ thuộc vào mật độ nuôi, độ ẩm, thông gió và cách quản lý. Vì vậy, các giải pháp này cần được thực hiện cùng vệ sinh, tiêm phòng, giám sát thú y và kiểm soát an toàn sinh học.

Ở khía cạnh năng lượng, điện mặt trời mái chuồng và khí sinh học có thể giúp giảm một phần chi phí vận hành nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng và năng lực đầu tư. Cùng với thu hồi năng lượng, hệ thống phải được quản lý để hạn chế rò rỉ khí, xử lý phần chất thải còn lại và bảo đảm an toàn vận hành.

Một mô hình chăn nuôi tuần hoàn cần được đánh giá bằng kết quả cụ thể: tiết kiệm bao nhiêu nguyên liệu, giảm bao nhiêu chi phí, xử lý được lượng chất thải nào và tạo thêm giá trị ra sao. Những căn cứ này giúp người chăn nuôi lựa chọn công nghệ phù hợp, tránh đầu tư tốn kém nhưng khó duy trì.

Ứng dụng công nghệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên góp phần thúc đẩy chăn nuôi xanh, bền vững.

Quản trị bằng dữ liệu từ những việc hằng ngày

Chuyển đổi số trong chăn nuôi có thể bắt đầu từ những công việc quen thuộc: ghi chép số lượng đàn, nguồn gốc con giống, lượng thức ăn, lịch tiêm phòng, quá trình điều trị và thời điểm xuất bán.

Khi các thông tin được cập nhật đầy đủ, nhật ký điện tử giúp chủ cơ sở theo dõi diễn biến sản xuất, so sánh giữa các lứa nuôi và nhận biết những bất thường. Dữ liệu về thức ăn, tăng trọng, dịch bệnh hay chi phí cũng tạo cơ sở để điều chỉnh quy trình, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm.

Với những trang trại có điều kiện, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí có thể hỗ trợ giám sát môi trường chuồng nuôi, kết nối với hệ thống thông gió, làm mát và cảnh báo. Công nghệ bổ sung thông tin cho người vận hành, giúp việc kiểm tra và xử lý tình huống có căn cứ hơn.

Tuy nhiên, số hóa chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với người sử dụng. Một phần mềm nhiều chức năng nhưng khó thao tác, thiếu hỗ trợ kỹ thuật hoặc đòi hỏi nhập liệu trùng lặp sẽ khó được duy trì. Đối với nông hộ và trang trại nhỏ, ưu tiên trước hết là công cụ đơn giản, chi phí hợp lý và giải quyết rõ một nhu cầu quản lý.

Ở cấp ngành, dữ liệu được chuẩn hóa có thể hỗ trợ xây dựng bản đồ cơ sở chăn nuôi, theo dõi biến động đàn và nhận diện khu vực có nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm. Để hình thành nguồn thông tin có giá trị, cần thống nhất cách ghi nhận, trách nhiệm cập nhật và cơ chế chia sẻ giữa các bên.

Truy xuất nguồn gốc cũng phải được xây dựng trên nền tảng đó. Mã QR giúp người mua tiếp cận thông tin, nhưng độ tin cậy phụ thuộc vào hồ sơ và việc kiểm tra, xác nhận tại từng công đoạn. Muốn minh bạch từ trang trại đến thị trường, dữ liệu phải được kết nối xuyên suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, giết mổ, chế biến và phân phối.

Liên kết chuỗi để nâng giá trị sản phẩm

Trong tham luận về thực trạng và định hướng phát triển chăn nuôi Việt Nam, TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam, đề cập yêu cầu phát triển bền vững trong mối quan hệ giữa con người, môi trường và vật nuôi. Theo đó, đổi mới công nghệ cần đi cùng đổi mới quản trị và tổ chức sản xuất.

Đối với Hà Nội, yêu cầu này thể hiện rõ ở việc kết nối các cơ sở chăn nuôi với dịch vụ kỹ thuật, giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Báo cáo đề dẫn đã nêu những mô hình như gà đồi Sóc Sơn, lợn sinh học Quốc Oai, chăn nuôi tại Hoàng Long để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển.

Để mở rộng những cách làm phù hợp, hợp tác xã và doanh nghiệp cần phát huy vai trò đầu mối trong cung ứng giống, thức ăn, dịch vụ thú y, hướng dẫn quy trình và tổ chức tiêu thụ. Thông qua liên kết, cơ sở nhỏ có thể tiếp cận những dịch vụ mà từng hộ riêng lẻ khó tự đầu tư.

Mối liên kết ấy cần được xây dựng bằng trách nhiệm và lợi ích rõ ràng. Người chăn nuôi có động lực tuân thủ quy trình khi sản phẩm đạt yêu cầu được thu mua ổn định; doanh nghiệp có nguồn cung đáng tin cậy khi kiểm soát được chất lượng từ đầu vào.

Cùng với khâu nuôi, giết mổ, bảo quản và chế biến cần được đầu tư đồng bộ. Nếu các công đoạn sau chưa được kiểm soát tốt, nỗ lực nâng chất lượng tại trang trại sẽ khó chuyển thành giá trị trên thị trường. Vì vậy, phát triển chuỗi phải gắn yêu cầu an toàn thực phẩm với năng lực bảo quản, chế biến và phân phối, qua đó hạn chế tổn thất và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tháo gỡ đồng thời điểm nghẽn về vốn và nhân lực

Các tài liệu hội thảo cùng chỉ ra những trở ngại lớn đối với quá trình chuyển đổi: chi phí đầu tư ban đầu, điều kiện đất đai, khả năng tiếp cận hỗ trợ và thiếu lao động có kỹ năng công nghệ.

Đối với phần lớn trang trại vừa, nhỏ và nông hộ, việc đồng thời nâng cấp chuồng trại, lắp đặt thiết bị, đầu tư xử lý chất thải và ứng dụng phần mềm là một gánh nặng. Bên cạnh chi phí mua sắm còn có bảo trì, sửa chữa, đào tạo và vận hành lâu dài.

Từ thực tiễn đó, các tham luận đề xuất nghiên cứu cơ chế tài chính, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ đầu tư cho hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển chăn nuôi tuần hoàn; đồng thời tháo gỡ khó khăn về địa điểm sản xuất và hỗ trợ di dời theo định hướng bố trí lại ngành chăn nuôi.

Việc hỗ trợ cần đi cùng khả năng tiếp nhận công nghệ. Thiết bị chỉ phát huy tác dụng khi người sử dụng biết vận hành, đọc dữ liệu và xử lý sự cố. Đào tạo vì vậy phải bám sát công việc tại trang trại, từ ghi nhật ký điện tử, theo dõi môi trường đến quản lý thức ăn, sức khỏe đàn và quy trình xử lý chất thải.

Trong quá trình này, khuyến nông có vai trò kết nối cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và người sản xuất. Các mô hình trình diễn cần làm rõ chi phí, hiệu quả, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện áp dụng; đồng thời có hướng dẫn, hỗ trợ sau chuyển giao để người chăn nuôi có thể duy trì hoạt động.

Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cần một lộ trình phù hợp với từng nhóm cơ sở, bắt đầu từ những khâu thiết yếu và có khả năng tạo hiệu quả rõ ràng. Khi môi trường được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, sản phẩm có đầu ra và thu nhập được bảo đảm, người chăn nuôi mới có điều kiện tiếp tục đầu tư. Đó là nền tảng để chăn nuôi Hà Nội phát triển bền vững trong không gian đô thị đang thay đổi.

*Bài viết có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.