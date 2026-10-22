Cán bộ kỹ thuật ngành điện hướng dẫn chủ trang trại gà bảo trì hệ thống quạt thông gió

Anh Mai Thành Tuấn, quản lý trại gà thịt tại thôn Đắk Lưu, xã K’rông Nô cho biết, trang trại gà khá đặc biệt vì được nuôi ngay dưới hệ thống điện mặt trời áp mái cho biết: “Hệ thống điện mặt trời áp mái này là của công ty chuyên về điện mặt trời. Còn trang trại tận dụng ngay diện tích dưới mái che cũng như sử dụng điện mặt trời để vận hành hệ thống trại gà theo kỹ thuật chăn nuôi khép kín”.

Trại gà có quy mô 30.000 gà thịt, nuôi theo công nghệ khép kín nên đòi hỏi hệ thống chiếu sáng, máy móc cho gà ăn uống cũng như dàn quạt thông gió công suất rất lớn. “Chăn nuôi của trang trại hoàn toàn tự động, hầu hết đã cơ giới hóa nên nhu cầu điện rất lớn. Vì vậy, trang trại sử dụng luôn điện mặt trời vào ban ngày, ban đêm thì sử dụng điện lưới. Giảm chi phí rất nhiều so với sử dụng điện lưới”, anh Tuấn thông tin.

Còn ngay gần trang trại gà có một trang trại heo thịt với quy mô 1.000 đầu heo. Đây là trại heo nuôi khép kín với dây chuyền nuôi bảo đảm an toàn sinh học. Anh Nguyễn Hoàng Phương - cán bộ quản lý trại heo cho biết, heo được nuôi trong chuồng mát, với hệ thống quạt thông gió chạy suốt ngày. Heo được nuôi cách ly hoàn toàn, với hệ thống máy móc bảo đảm từ cho ăn, tắm rửa tới dọn vệ sinh. “Trại chúng tôi sử dụng điện mặt trời phục vụ cho tất cả mọi hoạt động chăn nuôi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận dụng được chính điện do doanh nghiệp sản xuất”, anh Phương thông tin.

“Các doanh nghiệp, nông dân hiện đang phát triển mạnh mô hình chăn nuôi dưới hệ thống điện mặt trời áp mái. Có hệ thống điện mặt trời nối lưới, có doanh nghiệp làm riêng hệ thống điện để tự sản tự tiêu, tự cung cấp điện cho hoạt động nội bộ. Có những công ty lớn như: Green Farm Asia, Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Cư Jút 1 và 2 lắp đặt hệ thống điện và chăn nuôi hàng ngàn con heo, mang lại hiệu quả rất khả quan”, ông Vũ Đình Nam - Trưởng Điện lực Cư Jút cho hay.

Theo ông Vũ Đình Nam, hiện sản lượng điện mặt trời áp mái của khu vực Cư Jút, K’rông Nô là rất lớn. Riêng Cư Jút hiện có 485 khách hàng sản xuất điện mặt trời áp mái. “Khi khách hàng tổ chức chăn nuôi dưới hệ thống điện mặt trời áp mái, về phía điện lực chúng tôi cũng phải thường xuyên nhắc nhở nông dân, doanh nghiệp thực hiện đúng biện pháp an toàn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện để sử dụng an toàn, hiệu quả”, ông Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Vũ - Phó Trưởng Điện lực Krông Nô thông tin: “Ở nhiều địa phương, bà con sống rải rác, xa khu dân cư, việc lắp đặt điện mặt trời là rất cần thiết. Có nhiều địa phương như Quảng Phú giáp ranh với Đắk Lắk, xa trung tâm tới gần 60 km, bà con nông dân, doanh nghiệp muốn phát triển sản xuất, chăn nuôi thì điện mặt trời là phương án hiệu quả. Chúng tôi cũng hết sức hỗ trợ để bà con lắp đặt thuận lợi, hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao mức sống của cư dân”.