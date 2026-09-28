Chăn nuôi đúng quy định để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng

Sở NNMT Tp Huế tuyên truyền Nghị định sô 2112026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ

Thực hiện đúng các quy định về chăn nuôi không chỉ giúp người dân, hộ gia đình và cơ sở sản xuất chủ động phòng ngừa vi phạm mà còn góp phần kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nghị định số 211/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi là cơ sở để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hướng tới nền chăn nuôi an toàn và phát triển bền vững.

Chủ động kiểm soát chất thải, hạn chế ô nhiễm

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động chăn nuôi là chủ động xử lý phân và nước thải, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống của cộng đồng dân cư.

Poster tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế

Theo nội dung tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế, chăn nuôi nông hộ không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến người xung quanh có thể bị phạt từ 1–2 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Bên cạnh đó, chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi cũng có thể bị xử phạt. Mức phạt đối với chăn nuôi nông hộ từ 2–3 triệu đồng; trang trại quy mô vừa, nhỏ từ 10-15 triệu đồng; trang trại quy mô lớn từ 20-25 triệu đồng và buộc di dời khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn thực phẩm

Việc kê khai hoạt động chăn nuôi cũng cần được thực hiện đầy đủ, chính xác. Trang trại quy mô vừa, nhỏ không kê khai có thể bị phạt từ 3–5 triệu đồng; trang trại quy mô lớn từ 5–10 triệu đồng. Trường hợp gian dối trong kê khai nhằm trục lợi có thể bị xử phạt ở mức cao hơn.

Trong quá trình chăn nuôi, việc sử dụng thuốc, thức ăn và các sản phẩm liên quan cần được kiểm soát chặt chẽ...

Trong quá trình chăn nuôi, việc sử dụng thuốc, thức ăn và các sản phẩm liên quan cần được kiểm soát chặt chẽ. Hành vi sử dụng kháng sinh nhằm phòng bệnh hoặc kích thích sinh trưởng có thể bị phạt từ 1–3 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ; đối với chăn nuôi trang trại, mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng tùy quy mô.

Đáng lưu ý, sử dụng hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm trong thức ăn chăn nuôi có thể bị phạt từ 50–80 triệu đồng tùy trường hợp và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chăn nuôi có trách nhiệm gắn với sức khỏe cộng đồng

Bảo đảm an toàn trong chăn nuôi còn gắn với việc đối xử phù hợp với vật nuôi và kiểm soát các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi có thể bị phạt từ 1–3 triệu đồng. Đối với hành vi bơm nước cưỡng bức hoặc đưa vật thể lạ, chất khác vào cơ thể động vật trước khi giết mổ, mức phạt tùy khối lượng động vật vi phạm, từ 5–50 triệu đồng; cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1–3 tháng.

Các mức phạt tiền nêu trên là mức áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Chăn nuôi đúng quy định là trách nhiệm của mỗi hộ dân, trang trại và cơ sở sản xuất; từ chủ động xử lý chất thải, sử dụng đúng thuốc và thức ăn đến bảo đảm an toàn trong giết mổ. Mỗi hành động có trách nhiệm hôm nay sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi xanh, an toàn và phát triển bền vững.