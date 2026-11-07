Chăn nuôi đại gia súc - đòn bẩy từ chính sách

Thêm vốn đầu tư chuồng trại

Tại thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, gia đình bà Lê Thị Yên hiện duy trì đàn trâu, bò với số lượng trên 10 con mỗi lứa. Trước đây, điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc mở rộng quy mô chăn nuôi của gia đình bà Yên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khi được tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh, gia đình bà có thêm nguồn lực để cải thiện điều kiện sản xuất.

Gia đình bà Lê Thị Yên ở thôn Tân Thịnh duy trì đàn trâu, bò trên 10 con mỗi lứa.

Mới đây, gia đình bà Lê Thị Yên được hỗ trợ 25 triệu đồng theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bà Yên chia sẻ “Được Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng, gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư cho chăn nuôi, nhất là cải thiện chuồng trại, bảo đảm vệ sinh và chăm sóc đàn trâu, bò tốt hơn”.

Người dân xã Quy Mông phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa.

Không chỉ gia đình bà Yên, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Quy Mông đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước. Đến nay, thông qua Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND, 15 hộ trên địa bàn xã được hỗ trợ với mức 25 triệu đồng/mô hình, có thêm nguồn lực đầu tư chuồng trại, cải thiện điều kiện chăm sóc và phát triển đàn vật nuôi. Hiện tổng đàn trâu, bò của xã đạt gần 1.000 con.

Bà Nguyễn Thị Minh Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Quy Mông: “Xã chú trọng tuyên truyền để các hộ nắm rõ chính sách, lựa chọn con giống phù hợp, thực hiện đúng quy định khi mua giống và tổ chức chăn nuôi. Cùng với hỗ trợ kinh phí, địa phương cũng quan tâm hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích người dân liên kết, từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Thực tế cho thấy, hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách địa phương là một trong những nguồn lực quan trọng, song không phải nguồn lực duy nhất thúc đẩy phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Tại nhiều địa bàn nông thôn, nhất là khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đang bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, trong đó có chăn nuôi gia súc.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đa dạng hóa sinh kế, giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư con giống, vật tư và tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế địa phương.

Các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần tạo sinh kế, giúp người dân phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Việc kết hợp các nguồn lực hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với những hộ thiếu vốn, chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ.

Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là khả năng tổ chức sản xuất của từng hộ và sự hướng dẫn, đồng hành của đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Chủ động thức ăn, phòng dịch và tìm đầu ra

Từ yêu cầu đó, ngành Nông nghiệp tỉnh chú trọng đưa tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người chăn nuôi. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn cách chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng cho gia súc, cán bộ khuyến nông còn thường xuyên hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và phòng dịch cho đàn vật nuôi. Đây là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Kỹ sư Ngô Đăng Sỹ - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai cho biết: “Người dân cần chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn để bảo đảm nguồn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi trong những thời điểm thời tiết bất lợi. Trung tâm sẽ tăng cường tập huấn, tuyên truyền và giới thiệu những mô hình chăn nuôi hiệu quả để người dân tham quan, học tập, áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình”.

Cùng với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, người chăn nuôi từng bước đổi mới tư duy sản xuất, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, nhiều hộ đã quan tâm hơn đến chuồng trại, nguồn thức ăn và chất lượng con giống. Một số hộ bắt đầu thực hiện liên kết trong sản xuất, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm.

Chính quyền cơ sở là cầu nối quan trọng giúp chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

Dẫu vậy, phát triển chăn nuôi đại gia súc vẫn còn những khó khăn nhất định. Ở một số địa bàn, các hộ vẫn nuôi phân tán và phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn tự nhiên. Việc tiếp cận vốn và áp dụng kỹ thuật còn khó khăn. Dịch bệnh, giá thức ăn và giá bán trâu, bò biến động cũng có thể ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi.

Điều này đòi hỏi các chính sách hỗ trợ không chỉ tập trung vào đầu tư ban đầu mà cần được triển khai đồng bộ với công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và kết nối thị trường.

Chính sách đúng hướng, người dân chủ động đầu tư đang tạo động lực phát triển chăn nuôi đại gia súc bền vững ở Lào Cai.

Định hướng này cũng đã được ngành nông nghiệp tỉnh xác định rõ trong quá trình cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai: “Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đồng thời lồng ghép các nguồn lực từ những chương trình mục tiêu quốc gia để tạo điều kiện cho người dân đầu tư sản xuất. Quan điểm của tỉnh là hỗ trợ phải gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển chăn nuôi hàng hóa bền vững”.

Hiệu quả của chính sách đang được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân. Khi nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đi cùng sự chủ động của người chăn nuôi và hướng dẫn sát thực tế của ngành chuyên môn, chăn nuôi đại gia súc sẽ tiếp tục là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai.