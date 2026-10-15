Chặn nguy cơ hung khí trở thành công cụ gây án

Một mâu thuẫn có thể được hóa giải bằng lời nói, nhưng khi người trong cuộc mang theo dao, kiếm, hậu quả có thể vượt xa nguyên nhân ban đầu.

Trong những vụ việc được phát hiện tại Quảng Ninh, nhiều loại hung khí như phóng lợn, mã tấu, vũ khí tự chế đã được sử dụng để đe dọa, gây thương tích. Đáng lo hơn, một số vụ có sự tham gia của các nhóm thanh thiếu niên.

Hội nhóm mua bán súng hơi, vũ khí quân dụng trên mạng xã hội.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 10/9/2026, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý 23 vụ với 96 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó khởi tố, xử lý hình sự 14 vụ với 70 bị can.

Những vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an ninh, trật tự vẫn hiện hữu, dù tình hình trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Nỗi lo càng lớn khi việc mua bán, trao đổi vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể diễn ra trên mạng xã hội. Qua các tài khoản cá nhân, hội nhóm kín, người bán giới thiệu hàng, người mua trao đổi, thỏa thuận giao dịch.

Những giao dịch ấy gây khó khăn cho việc xác định danh tính người tham gia và truy tìm nguồn cung.

Thực tế đấu tranh trên cả nước cũng cho thấy đây là vấn đề cần được chú trọng. Theo thông tin Bộ Công an công bố tại buổi hội ý nghiệp vụ ngày 21/8/2026, từ việc rà soát các hội nhóm, tài khoản rao bán vũ khí và linh kiện trên mạng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ, xử lý 10 vụ với 14 đối tượng, thu giữ nhiều súng, đạn và công cụ hỗ trợ.

Với Quảng Ninh, ngăn chặn hung khí còn bắt đầu từ những cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã rà soát, lập danh sách 112 cơ sở kinh doanh kim khí, tuyên truyền và vận động ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, phòng ngừa việc các sản phẩm bị mua bán, sử dụng sai mục đích.

Tuy nhiên, để những cam kết phát huy hiệu quả, cần có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên và trách nhiệm của chính người kinh doanh. Việc nhận biết, thông tin kịp thời những dấu hiệu bất thường trong mua bán cũng góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện nguy cơ ngay từ cơ sở.

Công an thành phố Quảng Ninh bắt giữ, xử lý đối tượng tàng trữ, rao bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng.

Theo thông tin tổng hợp đến ngày 10/9/2026, Quảng Ninh không có tuyến, địa bàn hay tụ điểm phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ. Song, khi việc mua bán có thể diễn ra trong các nhóm kín trên mạng, công tác phòng ngừa vẫn cần được duy trì, gắn nắm tình hình tại khu dân cư với phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, với thanh thiếu niên, việc nhắc nhở cần đến trước những cuộc tụ tập mang theo hung khí. Gia đình, nhà trường cần quan tâm khi các em có mâu thuẫn kéo dài, bị lôi kéo tham gia các nhóm có biểu hiện bạo lực hoặc cất giấu dao, kiếm. Đó là những dấu hiệu cần được tìm hiểu, can thiệp kịp thời, tránh để bất đồng nhỏ dẫn đến hành vi phạm tội.

Một vụ ẩu đả có thể chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng thương tích và trách nhiệm pháp lý còn đeo đẳng nhiều năm. Ngăn hung khí đến tay người có ý định sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, vì thế, cũng là ngăn những hậu quả mà khi bình tĩnh lại, người trong cuộc không còn cơ hội sửa chữa.