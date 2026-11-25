Đầu tháng 12/2026 sắp tới, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) sẽ quy tụ các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu để cập nhật yêu cầu tuân thủ Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), dự kiến áp dụng từ ngày 30/12/2026 đối với DN vừa và lớn (còn DN nhỏ và siêu nhỏ là 30/6/2027).

Các DN sẽ được hướng dẫn tiếp cận giải pháp truy xuất nguồn gốc và thực hành quy trình thẩm định trên lô hàng mẫu, trong lúc thời hạn áp dụng quy định đã cận kề.

Hàng rào siết chặt, phải kiểm soát từ gốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), khi EUDR chính thức có hiệu lực, DN phải chuẩn hóa việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và chứng minh tính hợp pháp của gỗ. Đây cũng là những yêu cầu quan trọng để đáp ứng tiêu chuẩn xanh và giữ vững đơn hàng.

Doanh nghiệp xuất khẩu phải kiểm soát chặt chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và chất lượng để tránh nguy cơ hàng hóa bị ách tắc hoặc từ chối nhập khẩu.

Với EUDR, giới chuyên gia cho rằng bài toán không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở dữ liệu truy xuất. Trên thực tế, thách thức lớn đối với nhiều DN xuất khẩu đồ gỗ không chỉ là nắm bắt quy định, mà còn là khả năng quản lý và kết nối dữ liệu.

Điều đáng lưu tâm, như chia sẻ từ HAWA, đó là thông tin vùng trồng, nhà cung cấp, hồ sơ thu mua và sản xuất có thể đang được lưu trữ rải rác trên nhiều hệ thống, bảng tính và giấy tờ. Các bộ phận thu mua, kho và sản xuất chưa sử dụng chung một phương thức quản lý mã lô, khiến việc tổng hợp hồ sơ và truy xuất ngược nguồn gốc mất nhiều thời gian khi khách hàng yêu cầu.

Sức ép tuân thủ không chỉ đến từ EU. Trung Quốc - thị trường quan trọng của nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, cũng đang tăng cường kiểm soát chất lượng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Dù mỗi thị trường có quy định riêng, điểm chung là nhà xuất khẩu phải chứng minh được nguồn gốc và chất lượng hàng hóa bằng hồ sơ đáng tin cậy.

Đối với xuất khẩu thủy sản, ông Đỗ Quang Tùng, Tham tán Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tại Trung Quốc, khuyến nghị các DN thường xuyên cập nhật quy định, kiểm tra tình trạng đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Tùng, thị trường Trung Quốc có quy mô lớn nhưng yêu cầu ngày càng chặt chẽ. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng uy tín lâu dài cần được đặt lên trên lợi ích từ những đơn hàng ngắn hạn.

Quay lại thị trường EU, ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), lưu ý về các cảnh báo gần đây tại EU liên quan đến chất gây dị ứng, vi khuẩn và hóa chất thôi nhiễm từ bao bì. DN cần kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm trước khi xuất hàng.

EUDR, các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và môi trường tại EU, cùng yêu cầu kiểm soát ngày càng chặt của Trung Quốc đang tạo sức ép lớn lên nhà xuất khẩu Việt Nam. Doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc, chất lượng và khả năng tuân thủ bằng dữ liệu minh bạch nếu muốn giữ đơn hàng.

Ngoài việc kiểm soát an toàn thực phẩm, DN còn phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng mở rộng về truy xuất nguồn gốc và môi trường.

Theo ông Jean-Jacques Bouflet, DN cần thực hiện truy xuất theo nguyên tắc “một bước trước, một bước sau”, tuân thủ EUDR, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và Quy định về bao bì, chất thải bao bì (PPWR). Đồng thời, phải có bằng chứng đo lường đáng tin cậy cho các tuyên bố “xanh”, “trung hòa carbon” và tối ưu hóa quy tắc xuất xứ với chứng từ EUR.1.

Yêu cầu tuân thủ còn đi sâu đến từng mắt xích trong chuỗi sản xuất. Theo bà Emily Thủy Nguyễn, đồng Chủ tịch EuroCham FAABS, DN phải chứng minh nguồn gốc đến cấp trang trại, kiểm soát đồng bộ từ nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đến chế biến, đồng thời cung cấp dữ liệu ESG đáng tin cậy cho đối tác EU.

Những yêu cầu này ngày càng có ý nghĩa khi EU là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Sau 6 năm thực thi EVFTA, thương mại Việt Nam – EU đạt hơn 356 tỷ Euro, mở rộng dư địa xuất khẩu nhưng cũng đặt ra yêu cầu tuân thủ ngày càng cao. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan khó phát huy nếu hàng hóa thiếu hồ sơ, không bảo đảm an toàn và đối mặt nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.

Bịt lỗ hổng để giữ đơn hàng

Sức ép từ các thị trường nhập khẩu đang phơi bày những hạn chế trong năng lực quản trị của DN xuất khẩu Việt Nam. Không ít đơn vị đã nhận diện yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững, nhưng vẫn thiếu nhân lực, tài chính và hệ thống dữ liệu để triển khai đồng bộ.

Khoảng cách này thể hiện rõ qua khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) của ICEP do ông Huỳnh Thanh Trung, đại diện kỹ thuật ASSIST, dẫn lại.

Theo đó, có 91,9% DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa đánh giá ESG và kinh tế tuần hoàn có ít nhất mức độ quan trọng tương đối, nhưng chỉ 11,4% đã tích hợp vào vận hành hoặc chiến lược dài hạn. Trong khi đó, 40,2% mới tìm hiểu, 28,7% triển khai một số hoạt động và 19,5% chưa bắt đầu nghiên cứu.

Những trở ngại lớn nhất nằm ở nguồn lực tài chính, nhân sự chuyên môn và dữ liệu. Có 77% DN cho biết hạn chế về tài chính; 56,3% thiếu nhân sự chuyên trách; 52,9% gặp khó trong thu thập, quản lý dữ liệu ESG. Khoảng 51,7% thiếu kiến thức, kỹ năng thực hành hoặc khó tiếp cận nguồn vốn xanh; 47,1% chưa hiểu đầy đủ yêu cầu của EU.

Những hạn chế này khiến nhiều DN dù đã nhận diện yêu cầu tuân thủ vẫn lúng túng khi đưa tiêu chuẩn vào quy trình thực tế, nhất là khâu thu thập dữ liệu, đo phát thải và kiểm soát nguồn cung. Vì vậy, hỗ trợ cần đi vào hướng dẫn thực hành, giúp DN triển khai cụ thể thay vì chỉ dừng ở phổ biến quy định.

Thiếu tài chính, nhân sự chuyên trách và hệ thống dữ liệu đang cản trở doanh nghiệp triển khai ESG, truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững. Bên cạnh việc nâng cao năng lực nội tại, doanh nghiệp cần thẩm định đối tác, lựa chọn thị trường trọng điểm và tái cơ cấu xuất khẩu để bảo vệ đơn hàng, lợi nhuận.

Bên cạnh năng lực tuân thủ, việc lựa chọn và thẩm định đối tác hỗ trợ xuất khẩu cũng tiềm ẩn rủi ro.

Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhắc đến trường hợp một DN Việt ký hợp đồng với Công ty Business Maestro, đăng ký tại Novosibirsk (Nga), để tư vấn thâm nhập thị trường. Dù đã nhận khoản tiền ứng trước đáng kể, như phản ánh của DN này, đối tác không chứng minh được kết quả thực hiện, đồng thời chậm giải trình, hoàn tiền. Vụ việc cho thấy DN cần thẩm định kỹ tư cách pháp lý và năng lực đối tác trước khi ký hợp đồng, thanh toán.

Không chỉ xử lý những rủi ro phát sinh trong từng khâu, DN còn cần một chiến lược xuất khẩu dài hạn để phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT Phát Thịnh Group và Saigon Ratings, quá trình tái cơ cấu xuất khẩu cần gắn 3 nhiệm vụ: nghiên cứu, lựa chọn thị trường; nâng cấp sản phẩm và củng cố năng lực tuân thủ. DN nên xác định những thị trường ưu tiên để đầu tư chiều sâu, thay vì dàn trải nguồn lực, đồng thời duy trì phương án thay thế khi điều kiện thương mại thay đổi.

Cuộc cạnh tranh xuất khẩu không còn dừng ở khả năng bán được hàng, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực chứng minh nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Muốn giữ đơn hàng và lợi nhuận, các DN phải kiểm soát chặt chuỗi cung ứng ngay từ đầu, bởi chỉ một lô hàng không đủ điều kiện thông quan cũng có thể xóa sạch lợi thế về sản lượng, giá bán và ưu đãi thuế quan.