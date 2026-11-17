Vụ án được xác định liên quan đến hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest tại Việt Nam, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia với số tiền lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương gặp gỡ, móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam.

Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình. Khoảng tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (sinh năm 1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư.

Ngày 13/5/2025, trong thời gian đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỷ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương. Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến ngày 03/10/2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bị can Nguyễn Thanh Hương (đứng giữa, áo màu cam nhạt)

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2025 đến ngày 03/10/2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân; tổng số tiền Hương thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, thiệt hại gây ra cho người khác hơn 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Hương có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương.