Chân Mộng chú trọng chăm sóc sức khỏe học đường

Bộ phận nuôi dưỡng Trường Mầm non Chân Mộng chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm ATTP, góp phần nâng cao sức khỏe và thể chất cho trẻ.

Xã Chân Mộng hiện có 4 cơ sở giáo dục, gồm: 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS với nhiều phân hiệu nằm cách xa trường chính. Đặc thù này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe học đường được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện từng điểm trường.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã và gia đình thực hiện khám sức khỏe định kỳ, theo dõi thể chất, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm dinh dưỡng, ATTP, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng, chống tai nạn thương tích. Cùng với đó, địa phương quan tâm rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực y tế trường học, kịp thời nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ, HS.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Chân Mộng có 1 trường chính và 7 phân hiệu, với tổng số 1.668 trẻ. Đặc thù lứa tuổi mầm non đòi hỏi công tác chăm sóc sức khỏe phải được thực hiện thường xuyên, từ bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến theo dõi thể trạng, phòng ngừa bệnh tật. Trong khi đó, khoảng cách từ trường chính đến các phân hiệu từ 3km đến 12km đặt ra khó khăn trong tổ chức, kiểm tra và duy trì chất lượng chăm sóc đồng đều. Vì vậy, nhà trường chú trọng bảo đảm ATTP, chất lượng bữa ăn bán trú, nguồn nước, đồng thời phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Hiện nay, trường chính và các phân hiệu đều tổ chức ăn bán trú. Nhà trường ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm và nước uống, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng đầu vào. Các bếp ăn thực hiện quy trình một chiều; thực đơn, bảng thực phẩm hằng ngày và thông tin tài chính được công khai, kèm mã QR của đơn vị cung ứng để phụ huynh thuận tiện tra cứu, giám sát. Chế độ ăn được bố trí phù hợp với từng độ tuổi. Nước sinh hoạt sử dụng nguồn giếng khoan, được kiểm nghiệm mẫu hằng năm. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, bảo vệ sức khỏe trẻ. Tuy nhiên, nhà trường chưa có nhân viên chuyên trách được đào tạo chuyên ngành Y, gây khó khăn trong theo dõi sức khỏe thường xuyên và xử lý tình huống phát sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Đào - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với số lượng trẻ đông, các phân hiệu cách xa nhau, nhà trường tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ Trạm Y tế xã, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống cho đội ngũ, duy trì kiểm tra vệ sinh, dinh dưỡng và ATTP tại tất cả các phân hiệu bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ”.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Chân Mộng 1 chăm sóc sức khỏe học sinh thông qua tổ chức bán trú, bảo đảm nước uống và khám sức khỏe định kỳ. Thầy giáo Nguyễn Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có 1.396 HS tại trường chính và 3 phân hiệu. Riêng trường chính tổ chức ăn bán trú với 420/546 HS đăng ký. Hiện, mỗi suất ăn thu 15.000 đồng. Với mức chi này, việc bảo đảm dinh dưỡng cho HS còn gặp khó khăn. Nhà trường đang đề xuất địa phương xem xét và nếu được chấp thuận, sẽ tổ chức họp phụ huynh để thống nhất phương án tăng thêm 3.000 đồng/suất, bảo đảm công khai, phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình và yêu cầu nâng cao chất lượng bữa ăn. Về nước uống, trường chính và hai phân hiệu Minh Tiến, Yên Kiện được trang bị hệ thống lọc nước, kiểm nghiệm định kỳ 3 tháng/lần; phân hiệu Chân Mộng sử dụng nước uống đóng bình”.

Nhà trường cũng phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe lần thứ nhất cho 100% học sinh, qua đó theo dõi thể trạng, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe và phối hợp với gia đình chăm sóc các em. Tuy nhiên, công tác y tế học đường vẫn còn khó khăn do nhân viên phụ trách chưa được đào tạo chuyên ngành, phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố nhân lực và bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe tại các điểm trường là yêu cầu cần thiết.

Nhân viên Trường Tiểu học Chân Mộng kiêm nhiệm công tác y tế học đường theo dõi sức khỏe cho học sinh có biểu hiện đau bụng tại phòng y tế nhà trường, góp phần bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho các em trong thời gian học tập.

Từ thực tế đó, xã Chân Mộng tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác y tế trường học; đẩy mạnh phối hợp giữa các nhà trường và Trạm Y tế xã trong khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn sơ cứu và xử lý tình huống khẩn cấp. Các trường cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất lượng nước uống, vệ sinh trường lớp; công khai thông tin bữa ăn, tăng cường phối hợp với phụ huynh và bồi dưỡng kiến thức y tế cơ bản cho người phụ trách.

Cùng với đó, cần quan tâm bố trí nhân lực, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe tại các phân hiệu, từng bước khắc phục những hạn chế trong thực tiễn... Đây là nền tảng để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp HS phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.