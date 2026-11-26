Rạng sáng 22/10/2026 tại khu vực Hồ Tràng Vinh, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn. Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang bốc vác, vận chuyển hàng lậu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số thùng hàng đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê vận chuyển với tiền công 500.000 đồng/người. Nhóm này lợi dụng lòng hồ để đưa hàng từ khu vực biên giới đến điểm tập kết, sau đó chuyển lên ô tô vào rạng sáng.

Vụ việc cho thấy địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở cùng đời sống còn khó khăn của một bộ phận người dân là những yếu tố có thể bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép..

Đồn BP Pò Hèn bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới ngày 22/10/2026.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Pò Hèn chủ động triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kết hợp nắm tình hình từ sớm, từ xa với tổ chức tuần tra khép kín địa bàn.

Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 279 lượt tổ với 1.395 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên giới. Công tác phối hợp với công an, quân sự địa phương cũng được duy trì thường xuyên. Đơn vị cử 15 lượt tổ với 75 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 24 lượt công an xã và 55 lượt lực lượng quân sự xã Hải Sơn tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự.

Cùng với kiểm soát trên thực địa, hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin và đối ngoại biên phòng được chú trọng. Đơn vị thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới, duy trì tuần tra song phương và hội đàm định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ khu vực cửa ngõ.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pò Hèn xác định vận động quần chúng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng người dân bị lôi kéo, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Trong năm, đơn vị cử 69 lượt tổ với 309 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm tình hình; phối hợp với chính quyền, đoàn thể phát 280 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và cảnh báo thủ đoạn thuê người vận chuyển hàng lậu.

Đáng chú ý, 28 cán bộ, đảng viên biên phòng được phân công phụ trách 132 hộ dân, qua đó tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Công tác vận động còn được gắn với các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đồn duy trì chương trình đỡ đầu 3 học sinh, thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, chăm sóc 5 khu vườn mẫu và tổ chức nhiều hoạt động giúp dân phát triển sản xuất, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với nhân dân, tạo nền tảng để người dân cùng tham gia bảo vệ địa bàn.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong năm 2026, Đồn Biên phòng Pò Hèn trực tiếp bắt giữ, xử lý 13 vụ với 16 đối tượng và 5 ô tô. Tang vật vi phạm gồm 180 bình khí N₂O, 1.490kg trứng gà non đông lạnh, 6.280 con vịt giống cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 503,8 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 201,5 triệu đồng.

Dự báo những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và pháo nổ qua biên giới còn tiềm ẩn phức tạp. Đồn Biên phòng Pò Hèn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm, quyết tâm không để hình thành điểm nóng trên tuyến biên giới phụ trách.