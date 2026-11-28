Sáng 28/11, tại Nghệ An, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma tuý: Triệu trái tim một quyết tâm”.

Chỉ một lần sa chân, người lao động có thể phải trả giá

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, tháng 9 vừa qua, Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm” được phát động tại thành phố Hải Phòng. Tiếp đó, chiến dịch được triển khai tại tỉnh Tây Ninh và hôm nay đến với Nghệ An. Mỗi điểm dừng chân của hành trình lại có thêm hàng nghìn trái tim người lao động cùng chung nhịp đập, quyết tâm nói không với ma túy.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ma túy chưa bao giờ là hiểm họa xa lạ, nhưng hiện nay, các thủ đoạn tiếp cận, lôi kéo người sử dụng ngày càng tinh vi. Ma túy có thể được ngụy trang trong những gói kẹo, ly trà sữa, thuốc lá điện tử hoặc bắt đầu từ những lời rủ rê tưởng chừng vô hại như “thử một lần thôi, không sao đâu”.

Công nhân lao động, đặc biệt là lao động trẻ, đang là đối tượng bị các đối tượng xấu nhắm tới. Nhiều người sống xa gia đình, ở trọ, làm việc theo ca, thường xuyên tăng ca đến khuya, chịu áp lực về thu nhập và nợ nần. Trong những lúc mệt mỏi, cô đơn, những lời rủ rê như “uống cho tỉnh táo, tăng ca không mệt” có thể trở thành cái bẫy. Chỉ một lần sa chân, người lao động có thể phải trả giá bằng sức khỏe, việc làm, tự do, thậm chí cả tính mạng của mình và sự an toàn của đồng nghiệp.

Bà Xương nhấn mạnh, đằng sau mỗi người công nhân là cha mẹ, vợ chồng và những đứa con đang mong ngóng. Khi một người lao động sa vào ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà cả gia đình cũng có nguy cơ mất đi người thân, mái ấm. Vì vậy, bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của hàng triệu gia đình.

Xây dựng các mô hình “doanh nghiệp không ma túy”, “khu nhà trọ an toàn”

Bà Xương cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định phòng, chống ma túy trong công nhân lao động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

“Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời kêu gọi mỗi người lao động tự bảo vệ mình, đồng nghiệp và gia đình. Khi hàng triệu trái tim cùng chung quyết tâm, mỗi người biết chủ động giúp đỡ, bảo vệ người bên cạnh, ma túy sẽ không có cơ hội lôi kéo người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Các công nhân thể hiện quyết tâm trong công tác phòng, chống ma túy

Để chiến dịch đi vào chiều sâu, bà Xương đề nghị các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng phân xưởng, tổ sản xuất, khu lưu trú, xóm trọ. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện, thông qua các hình thức như 5 phút đầu ca, loa phát thanh nội bộ, nhóm Zalo, video ngắn. Đặc biệt, cần phổ biến những nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy, giúp người lao động hiểu rõ trách nhiệm và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm. Mỗi cán bộ công đoàn cần trở thành một tuyên truyền viên, là người mà công nhân tin tưởng tìm đến khi gặp khó khăn.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền xã, phường và người sử dụng lao động xây dựng các mô hình “doanh nghiệp không ma túy”, “khu nhà trọ an toàn”; công khai đường dây nóng, bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin, kịp thời phát hiện và can thiệp, không để ma túy len lỏi vào nhà máy, xóm trọ.

Thứ ba, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Theo bà Xương, nơi nào đời sống tinh thần nghèo nàn, nơi đó ma túy dễ len lỏi. Vì vậy, cần quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sau giờ làm; nâng cao chất lượng bữa ăn ca và kịp thời chia sẻ với người lao động khi gặp khó khăn. Đồng thời, cần quan tâm những khó khăn về tài chính, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoàn cảnh để lôi kéo người lao động vi phạm pháp luật.

Thứ tư, kiên quyết đẩy lùi ma túy nhưng không đẩy người lầm lỡ ra khỏi cộng đồng. Công đoàn các cấp cần phối hợp với gia đình, doanh nghiệp và chính quyền địa phương hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập, có việc làm ổn định để làm lại cuộc đời.

Thứ năm, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tổ chức Công đoàn, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho các hoạt động của người lao động. Môi trường lao động không có ma túy là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Gửi thông điệp tới người lao động, bà Xương nhấn mạnh mỗi người cần tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần, không sử dụng, không tiếp tay cho ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người hãy chủ động nói không với ma túy và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn. Khi cần hỗ trợ, người lao động có thể tìm đến tổ chức Công đoàn, nơi luôn đồng hành và bảo vệ mình.