Chặn kịp thời nhóm đối tượng tiếp cận người cao tuổi, tặng quà để bán hàng với giá 'cắt cổ'

Tại đây, các đối tượng tặng một số sản phẩm như quần áo thể thao rồi chào bán nhiều mặt hàng gồm: sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tiêu dùng khác với giá cao. Trong số đó, có sản phẩm được xác định mua vào chỉ vài chục nghìn đồng nhưng bán cho người dân với giá lên đến hàng triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng bán hàng

Ngay lập tức, Công an xã Kim Hoa đã làm việc với các đối tượng, kịp thời ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Kim Hoa khuyến cáo, người dân không nên vội vàng mua hàng chỉ vì được tặng quà hoặc được giới thiệu là "sản phẩm tốt", "thần dược", “siêu hiệu quả”, “ưu đãi”, “giá đặc biệt”, “chỉ bán trong hôm nay”... Khi tham gia các chương trình tặng quà, giới thiệu, bán sản phẩm, cần tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và giá bán thực tế của sản phẩm. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin liên quan khi chưa xác định rõ mục đích sử dụng.

Hàng hóa được các đối tượng vận chuyển về vùng nông thôn lừa bán cho người già với giá "cắt cổ"

Người cao tuổi không nên tự ý quyết định mua các sản phẩm có giá trị lớn khi chưa trao đổi với con, cháu hoặc người thân. Khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không tụ tập đông người và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Sản phẩm được các đối tượng mang ra mời chào người dân mua

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình. Đặc biệt, con cháu cần thường xuyên nhắc nhở, trao đổi với người cao tuổi để phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng việc tặng quà, giới thiệu sản phẩm nhằm bán hàng với giá bất hợp lý hoặc gây thiệt hại về tài sản.