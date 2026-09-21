Chặn hơn 800kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía bắc

Lô hàng 389kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị lực lượng hải quan thu giữ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: CHQ)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, Cục Hải quan đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và phụ gia thực phẩm.

Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát, chống buôn lậu, lực lượng hải quan trên tuyến biên giới phía bắc đã liên tiếp phát hiện nhiều lô thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII đã phát hiện hai vụ việc, thu giữ tổng cộng 741kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, ngày 11/9/2026, lực lượng hải quan phát hiện 389 kg thực phẩm các loại, gồm 140kg lạp xưởng đông lạnh, 90kg xúc xích đông lạnh, 79kg thịt xiên đông lạnh và 80kg trứng non đông lạnh.

Toàn bộ số hàng hóa trên không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại thời điểm phát hiện, các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm 160kg lạp xưởng đông lạnh, 100kg xúc xích đông lạnh và 92kg thịt xiên đông lạnh.

Số hàng hóa này cũng không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đã rã đông.

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/9/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một người cư trú trên địa bàn vận chuyển 77kg lạp xưởng đông lạnh và 27kg tam thất củ khô đã bị mốc.

Toàn bộ hàng hóa không có nhãn mác, không kèm theo giấy tờ hợp pháp, được cất giấu trong các hộp carton và vận chuyển bằng xe kéo tay qua luồng nhập cảnh.

Lực lượng hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc liên tiếp được phát hiện cho thấy nguy cơ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc thâm nhập thị trường vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, đường biên giới góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường nội địa.