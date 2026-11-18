Lực lượng Công an tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Tính đến hết quý III/2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có 3.846 người nghiện ma túy, 704 người sử dụng trái phép chất ma túy và 1.179 người thuộc diện quản lý sau cai. Riêng trong quý III, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 249 vụ với 429 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 14kg Heroin, 293g ma túy tổng hợp, khởi tố 186 vụ án với 348 bị can.

Thượng tá Lâm Quang Tứ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Tội phạm ma túy ngày càng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ và không gian mạng để hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Đáng lo ngại, các đối tượng tìm cách lôi kéo thanh thiếu niên tham gia mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy. Trong khi đó, các loại ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng, được ngụy trang dưới nhiều hình thức, tiềm ẩn nguy cơ khó nhận diện.

Đằng sau mỗi vụ án là những cuộc đời đứng trước bờ vực thẳm. Ma túy bào mòn sức khỏe, thui chột ý chí và khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi. Khi lệ thuộc chất gây nghiện, nhiều người mất việc làm, trượt dài trên con đường phạm pháp để có tiền mua ma túy. Gia đình cũng gánh chịu hậu quả từ kinh tế kiệt quệ đến rạn nứt tình cảm, biến ma túy thành mối đe dọa trực diện với cộng đồng.

Hiện hai cơ sở cai nghiện công lập của tỉnh đang quản lý, điều trị cho 661 người; 15 cơ sở điều trị và 7 cơ sở cấp phát thuốc Methadone phục vụ 2.623 bệnh nhân. Bên cạnh điều trị cắt cơn, các cơ sở chú trọng giáo dục pháp luật, trị liệu tâm lý, rèn luyện kỹ năng và hướng nghiệp, giúp học viên thay đổi nhận thức, sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng.

Học viên cai nghiện được trang bị kỹ năng nghề, tạo nền tảng tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thái Nguyên, anh Nguyễn Đức Bình, xã La Hiên đang nỗ lực làm lại cuộc đời. Sa vào ma túy đá, ma túy tổng hợp do mải chơi, bị bạn bè rủ rê, anh Bình vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Quãng thời gian này giúp anh nhìn nhận rõ sai lầm và trách nhiệm với vợ con. Anh Nguyễn Đức Bình chia sẻ: Tôi mong muốn cai nghiện thành công để sớm trở về với gia đình. Tôi cũng muốn học nghề, tìm được một công việc ổn định, có thu nhập để chăm lo cho vợ con và không tái nghiện.

Mong muốn ấy không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của người cai nghiện. Khi trở về địa phương, thiếu việc làm, mặc cảm và nguy cơ tái tiếp xúc với ma túy vẫn là rào cản lớn. Vì vậy, quản lý sau cai cần gắn với giáo dục, tư vấn, hỗ trợ sinh kế cùng sự đồng hành của gia đình, xã hội.

Xã Phúc Lộc hiện có 7 người nghiện, 7 người sử dụng trái phép chất ma túy và 2 người thuộc diện quản lý sau cai. Xã đã tổ chức 240 lượt giáo dục, cảm hóa, tư vấn, hỗ trợ cho 24 trường hợp; phối hợp với Trạm Y tế hướng dẫn người nghiện đăng ký điều trị Methadone.

Trung tá Triệu Quốc Bình, Phó Trưởng Công an xã Phúc Lộc, thông tin: Trong năm 2026, xã đã đưa 3 người ra khỏi diện quản lý sau cai và 2 người ra khỏi diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Ba trường học trên địa bàn không có học sinh sử dụng trái phép chất ma túy; 8/12 thôn không có người sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả này có được từ việc thường xuyên quản lý địa bàn, gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa và vận động các trường hợp liên quan đến ma túy.

Thực tế cho thấy, phòng, chống ma túy phải triển khai đồng bộ trên cả ba phương diện: đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn người nghiện mới và hạn chế tái nghiện; gắn tuyên truyền nhóm nguy cơ cao với giải quyết việc làm sau cai. Đẩy lùi hiểm họa này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần trách nhiệm từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng để giữ gìn bình yên cuộc sống.