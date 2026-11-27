Cán bộ y tế lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh cho người dân tại xã Tân Lạc.

Cuối tháng 11, xã Tân Lạc đón những đợt rét đầu tiên trong năm. Trong căn nhà nhỏ của anh Bùi Văn Đông, nỗi nhớ người con đã mất lại trở về da diết. Cũng vào những ngày đầu đông 3 năm trước, Minh - con trai đầu của anh - vĩnh viễn ra đi sau 15 năm chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh. Tuổi thơ của em gắn với những lần truyền máu, thải sắt và những chuyến đi viện nối tiếp. Nhắc đến con, anh Đông nghẹn giọng: Gia đình đã cố gắng suốt 15 năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ Minh ở lại.

Điều khiến anh day dứt mãi là mong ước của con khi còn sống: Sau này sẽ không còn những em bé mắc bệnh giống như mình. Mong ước ấy thôi thúc gia đình tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh. Sau khi được tư vấn, vợ chồng anh thực hiện xét nghiệm gen và sàng lọc trước sinh. Người con thứ hai, rồi người con thứ ba lần lượt chào đời khỏe mạnh. Tiếng cười của các con hôm nay phần nào xoa dịu nỗi đau, nhưng không thể làm gia đình quên hành trình Minh đã trải qua.

Từ câu chuyện của mình, anh Đông trở thành tình nguyện viên tuyên truyền tại địa phương, vận động những người chuẩn bị kết hôn, sinh con chủ động xét nghiệm để nhận diện nguy cơ và phòng bệnh cho thế hệ sau.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Phú Thọ là một trong những người đề xuất, triển khai mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại trạm y tế xã. Câu chuyện của Minh cùng những gia đình có con phải truyền máu suốt đời khiến chị trăn trở về việc đưa xét nghiệm đến gần người dân, để nguy cơ di truyền được nhận diện trước khi một đứa trẻ mắc bệnh ra đời.

Từ năm 2021, mô hình được thí điểm tại huyện Tân Lạc và Kim Bôi trước đây. Người dân được tư vấn, lấy mẫu ngay tại trạm y tế; mẫu máu được bảo quản, vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để xét nghiệm chuyên sâu. Cán bộ y tế cơ sở được tập huấn kỹ thuật lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu đúng yêu cầu. Cách tổ chức này giảm thời gian, chi phí đi lại, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ.

Theo bác sĩ Hiền, nhiều người chưa hiểu rõ về bệnh nên ngại đăng ký xét nghiệm. Có trường hợp kết quả ban đầu cho thấy dấu hiệu nghi ngờ nhưng không tiếp tục điện di huyết sắc tố vì lo phát hiện mang gen sẽ khó kết hôn. Qua truyền thông và tư vấn, nhận thức của người dân từng bước thay đổi.

Giai đoạn 2021-2025, khu vực Hòa Bình cũ có trên 2.000 người được xét nghiệm sàng lọc; hơn 1.000 trường hợp được chỉ định điện di huyết sắc tố, qua đó phát hiện gần 500 người mang gen bệnh để quản lý, tư vấn.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn kiến thức phòng, chống bệnh tan máu bẩm sinh cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền khiến hồng cầu dễ bị phá hủy, gây thiếu máu mạn tính. Người mắc thể nặng phải truyền máu, thải sắt và theo dõi sức khỏe lâu dài; trong khi phần lớn người mang gen vẫn sinh hoạt bình thường, khó nhận biết nếu không xét nghiệm. Khi cả vợ và chồng cùng mang gen bệnh theo kiểu di truyền lặn điển hình, mỗi lần mang thai có 25% khả năng con mắc bệnh, 50% khả năng con mang gen và 25% khả năng con không mang gen. Xác suất ấy lặp lại ở mỗi lần mang thai.

Vợ chồng chị Bùi Thị Quyên ở xã Nật Sơn biết mình cùng mang gen thalassemia thể lặn sau khi khám sàng lọc trước hôn nhân. Dù được tư vấn về nguy cơ sinh con mắc bệnh, chi phí thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp xét nghiệm phôi vượt quá khả năng của một gia đình có vợ là giáo viên mầm non, chồng làm nghề tự do. Hai người lựa chọn mang thai tự nhiên, nhưng lần lượt phải dừng thai ở tuần thứ 20 và 21 do thai nhi mắc bệnh thể nặng. Hai lần mất con khiến chị Quyên rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài.

Năm 2022, vợ chồng chị được một chương trình của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi. Qua thụ tinh trong ống nghiệm, họ tạo được 12 phôi, trong đó 5 phôi không mang gen bệnh. Một phôi khỏe mạnh được chuyển vào tử cung tháng 10/2023. Tháng 7/2024, sau 7 năm chờ đợi, con gái anh chị chào đời khỏe mạnh.

Tiếng khóc đầu đời của con khép lại hành trình dài với nhiều mất mát, đồng thời mở ra hy vọng cho những cặp đôi cùng mang gen bệnh. Kết quả xét nghiệm không đồng nghĩa với việc khép lại cơ hội xây dựng gia đình hay làm cha, làm mẹ. Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp mỗi người nhận diện nguy cơ, được tư vấn lựa chọn chẩn đoán trước sinh hoặc xét nghiệm phôi phù hợp, từ đó chủ động kế hoạch sinh con an toàn.

Quãng đời 15 năm gắn liền với những đợt truyền máu của Minh và hành trình đón con gái khoẻ mạnh chào đời của chị Bùi Thị Quyên là hai câu chuyện rất khác nhau trước cùng một căn bệnh di truyền. Một hành trình cho thấy gánh nặng đeo đẳng người bệnh và gia đình; hành trình còn lại khẳng định cơ hội sinh con khỏe mạnh khi nguy cơ được phát hiện và có biện pháp can thiệp phù hợp.

Giữa hai câu chuyện ấy, khám sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm phát hiện người mang gen và tư vấn di truyền chính là những giải pháp chủ động, từng bước giảm gánh nặng tan máu bẩm sinh cho gia đình và xã hội.