Ngày 2/11, bà Marvin bị bắt giữa tháng 10 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Trước đó, cảnh sát Philadelphia nhận được báo cáo về hành vi phá hoại liên quan đến 1 robot giao hàng.

Khi đến hiện trường, các sĩ quan thấy bà đang đứng chặn đường, không cho robot đi qua. Họ yêu cầu bà di chuyển nhưng bà không tuân theo.

Kể lại sự việc, bà Marvin cười và nói mình tưởng có nhiều quyền hơn robot. Bà cho rằng bản thân không cản trở người nào mà chỉ chặn 1 chiếc máy.

Chặn đường... robot, cụ bà 78 tuổi bị bắt. Ảnh minh họa

Sau khi bị bắt, bà mới biết luật bang Pennsylvania xác định robot giao hàng là người đi bộ. Theo Đạo luật 106 năm 2020 của bang, các máy giao hàng tự động, tên gọi chính thức là thiết bị giao hàng cá nhân, được hưởng nhiều quyền và trách nhiệm tương tự người đi bộ theo Bộ luật Giao thông.

Theo quy định này, người lái xe phải nhường đường cho robot tại vạch sang đường. Tuy nhiên, robot cũng có trách nhiệm nhường đường cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Bà Marvin cho biết việc đứng chặn robot là “chiến thuật” nhằm thu hút sự chú ý đến nguy cơ máy móc thay thế công nhân lương thấp. Những vấn đề khác khiến bà quan tâm gồm an toàn trên vỉa hè và việc giám sát công cộng thông qua camera của robot.

Nữ giáo sư nghỉ hưu cho rằng robot giao hàng không nên hoạt động trên vỉa hè. Với bà, sự xuất hiện của chúng là thêm 1 ví dụ về công nghệ xâm lấn cuộc sống thường nhật.

Bà lập luận con người đã nhường đường phố cho ôtô từ lâu và không nghĩ phải tiếp tục nhường cả vỉa hè cho máy móc.

Dù đã bị bắt, bà Marvin cho biết chưa sẵn sàng từ bỏ chiến dịch “làm phiền robot”. Khi được hỏi có dự định tiếp tục chặn đường chúng hay không, bà trả lời: “Có chứ”.