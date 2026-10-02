Chân dung Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội: Hàng loạt gói thầu trăm tỷ và quyền đòi nợ thế chấp ngân hàng

HAWAPRO liên tiếp trúng các gói thầu lớn

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05-TC-TBCN Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm phục vụ công tác xử lý thoát nước và chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Gói thầu có dự toán được duyệt là 64,241 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng công trình Thủy Hà Nội dự thầu với giá 63,905 tỷ đồng, giảm 335 triệu đồng tương đương 0,5% so với giá dự toán gói thầu và đã trúng thầu.

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Cũng mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng nước thải cùng mạng lưới thu gom còn lại trên địa bàn phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc.

Đây là một hạng mục thuộc Hợp phần 2 - Thoát nước và xử lý nước thải TP. Vĩnh Yên giai đoạn 2, nằm trong Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo kết quả được phê duyệt, Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội là đơn vị trúng thầu với giá 134,956 tỷ đồng, thấp hơn mức giá dự toán 143,974 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, theo hình thức đơn giá cố định. Doanh nghiệp này đề xuất Công ty CP Vinaseen5 làm nhà thầu phụ.

Gói thầu được tổ chức đóng thầu vào ngày 7/8/2026 và có 2 nhà thầu tham dự. Kết quả đánh giá cho thấy Liên danh Công ty TNHH Swater Kankyo – Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam không được lựa chọn do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

HAWAPRO thành lập vào tháng 6/2005, ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy lợi; xây dựng công trình cửa như đường thủy, bến cảng, các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, cửa biển, nạo vét sông biển... Trụ sở chính của doanh nghiệp tại phường Từ Liêm, TP.Hà Nội. Thời điểm tháng 1/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ đạt 120 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Thị Thương góp 50 tỷ đồng (41,667%), Nguyễn Nghĩa Tùng góp hơn 1 tỷ đồng (0,85%). Thời điểm này đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Trần Văn Công (SN 1979, kiêm Tổng Giám đốc). Tại thay đổi gần nhất vào tháng 8/2025, thông tin về thuế cho thấy HAWAPRO có tổng số lao động là 16 người. Ông Trần Văn Công vẫn làm đại diện pháp luật.

Dữ liệu trên DauThau.info cập nhật đến ngày 20/9/2026 cho thấy HAWAPRO đã tham gia 92 gói thầu, trong đó có 55 gói trúng thầu, 31 gói trượt thầu, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Doanh nghiệp từng có quan hệ đấu thầu với 39 chủ đầu tư.

Trong năm 2026, hoạt động đấu thầu của HAWAPRO tiếp tục trải rộng trên nhiều địa phương.

Đáng chú ý, ngày 17/6/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu Xây lắp công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng mời thầu.

Giá trúng thầu là 312,087 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày. Đây là một trong những gói thầu có giá trị lớn được HAWAPRO trúng trong năm 2026.

Trước đó, ngày 28/5/2026, doanh nghiệp cũng được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông tại Quang Minh, với giá trị được dữ liệu đấu thầu ghi nhận khoảng 18,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, từ tháng 9/2026, HAWAPRO liên tiếp xuất hiện trong các gói thầu về thoát nước và xử lý nước thải tại Vĩnh Long.

Doanh nghiệp trúng gói VL2-PW-1.1c, xây dựng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom nước thải của lưu vực các trạm bơm 5 và 6.

Tại gói VL2-PW-1.1a, HAWAPRO tham gia trong liên danh trúng thầu để xây dựng trạm xử lý nước thải, các trạm bơm nước thải, đường ống áp lực và một số tuyến cống chính. Trong khi đó, tại gói VL2-PW-1.1b, doanh nghiệp tham gia với vai trò liên danh chính và tại thời điểm cập nhật ban đầu, gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

HAWAPRO còn có lịch sử tham gia nhiều công trình thủy lợi và hạ tầng. Riêng trong năm 2021, HAWAPRO từng được lựa chọn thực hiện khoảng 5 gói thầu trong lĩnh vực công trình thủy lợi với tổng giá trị khoảng 456 tỷ đồng.

Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội: Hàng trăm tỷ đồng quyền đòi nợ được dùng làm tài sản bảo đảm

Dữ liệu cho thấy, Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội dùng nhiều tài sản thế chấp tại các nhà băng.

Một trong những giao dịch đáng chú ý nhất được ghi nhận trong năm 2026 là giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm, giao dịch số 1660091157 được đăng ký ngày 17/7/2026, theo hợp đồng số HSO2026TSDB4882667/HDTC, có hiệu lực từ ngày 13/7/2026.

Tài sản bảo đảm được xác định là quyền đòi nợ và toàn bộ các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng, thỏa thuận mà doanh nghiệp ký với bên thứ ba, được hình thành hoặc có nguồn gốc từ nguồn vốn do Techcombank tài trợ.

Một trong những căn cứ phát sinh quyền được nêu trong hồ sơ là Hợp đồng thi công xây dựng số 169/2026/HĐXD-BGTNN, có hiệu lực từ ngày 25/6/2026.

Theo hồ sơ, hợp đồng này liên quan đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, với số tiền được thanh toán theo hợp đồng là 221,6 tỷ đồng.

Ngoài quyền đòi nợ, hồ sơ còn ghi nhận tài sản bảo đảm bao gồm số dư và toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Đáng chú ý, việc một khoản phải thu có giá trị hơn 221 tỷ đồng được đưa vào tài sản bảo đảm cho thấy dòng tiền hình thành từ các hợp đồng xây dựng là một trong những tài sản được doanh nghiệp sử dụng trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Tuy nhiên, giá trị hợp đồng hoặc khoản phải thu được dùng làm tài sản bảo đảm không đồng nghĩa với số tiền doanh nghiệp đã vay từ ngân hàng. Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm không cho biết số tiền giải ngân thực tế tương ứng với tài sản này.

Không chỉ Techcombank, Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội còn liên tiếp đăng ký các giao dịch bảo đảm tại VietinBank - Chi nhánh Thăng Long trong tháng 9/2026.

Cụ thể, ngày 23/9/2026, giao dịch số 1670151475 được đăng ký với hợp đồng bảo đảm số 09/2026/HĐBĐ/NHCT326, có hiệu lực từ ngày 22/9/2026.

Tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ và quyền thụ hưởng số tiền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 79/2026/HĐXD, ký ngày 18/9/2026.

Hợp đồng này được ký giữa Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội và Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Quang Minh, liên quan đến Gói thầu số 10 thuộc dự án “Xây dựng chỉnh trang hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đất KT-01, thôn Kim Tiền, xã Quang Minh”.

Tổng giá trị hợp đồng sau thuế được ghi nhận ở mức 25,412 tỷ đồng.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 28/9/2026, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký một giao dịch bảo đảm khác tại chính VietinBank - Chi nhánh Thăng Long, với số đăng ký 1670968955.

Lần này, tài sản thế chấp là quyền đòi nợ và quyền thụ hưởng số tiền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng thiết kế - cung cấp vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình số 05/2026/HĐKT-TBCN, có hiệu lực ngày 28/9/2026.

Hợp đồng được ký với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, để thực hiện Gói thầu 05-TC-TBCN: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án nâng cấp, cải tạo các trạm bơm phục vụ xử lý thoát nước và chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giá trị hợp đồng sau thuế là là 63,9 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần cuối tháng 9/2026, Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội đã ghi nhận hai giao dịch thế chấp quyền đòi nợ tại VietinBank, gắn với các hợp đồng xây dựng có tổng giá trị gần 89,3 tỷ đồng.

Các giao dịch trong năm 2026 cho thấy tài sản được Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội đưa vào quan hệ bảo đảm không chỉ là quyền đòi nợ.

Tại MB - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, giao dịch số 1661336821 được đăng ký ngày 27/7/2026, theo hợp đồng số 435458.26.056.1882946.BD, có hiệu lực từ ngày 24/7/2026.

Hồ sơ ghi nhận tài sản bảo đảm gồm toàn bộ hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, là vật liệu xây dựng như đất, cát, đá sỏi, xi măng... phục vụ hoạt động đã, đang và sẽ hình thành từ phương án được MB cấp tín dụng.

Cùng với đó là quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21/2026/HĐ-BQLHTKT&NN, có hiệu lực từ ngày 6/2/2026, ký giữa doanh nghiệp và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố Hà Nội.

Cách thức đăng ký này cho thấy tài sản bảo đảm được cấu thành từ cả vật tư phục vụ hoạt động xây lắp và quyền tài sản hình thành từ các hợp đồng thi công.

Trước đó, trong tháng 5/2026, doanh nghiệp cũng đăng ký giao dịch bảo đảm tại MB với số đăng ký 1649872915. Hồ sơ ghi nhận các tài sản gồm hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng và các quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán hình thành từ phương án được MB cấp tín dụng.

Một trong những quyền đòi nợ được hồ sơ đề cập phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 09/2025/HĐXL-OIK, thực hiện dự án nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm (Giai đoạn 2) tại Đà Nẵng. Tổng giá trị hợp đồng được ghi nhận là 48,3 tỷ đồng.

Việc HAWAPRO liên tiếp tham gia và trúng các gói thầu thuộc lĩnh vực thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tại Vĩnh Long cho thấy nhu cầu đầu tư vào hạ tầng môi trường đang ngày càng mở rộng, đặc biệt tại các đô thị chịu áp lực về ngập úng và xử lý nước thải.

Tuy nhiên, với những dự án sử dụng nguồn vốn vay phát triển, vấn đề không chỉ nằm ở giá trị hợp đồng hay năng lực nhà thầu, mà còn ở hiệu quả đầu tư và khả năng đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm công suất và chất lượng xử lý theo thiết kế.

Khi các hệ thống thoát nước, trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải được hoàn thiện, giá trị của dự án cần được nhìn nhận ở tác động thực tế đối với môi trường đô thị, chất lượng nguồn nước và đời sống người dân. Đây cũng là cơ sở để đánh giá một cách đầy đủ hơn hiệu quả của dòng vốn đầu tư dành cho hạ tầng môi trường.