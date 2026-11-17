Boris Cherny, Giám đốc phụ trách Claude Code của Anthropic

Boris Cherny rất yêu thích lập trình. Đến mức, ông từng nói rằng lập trình chính là lý do khiến phần lớn mọi người quyết định trở thành kỹ sư ngay từ đầu. Thế nhưng, ông cũng có thể là người khiến nhiều nhân viên ngành công nghệ không bao giờ phải viết thêm một dòng mã code nào nữa.

Ở tuổi 35, Cherny là người tạo ra Claude Code, công cụ AI hỗ trợ lập trình nổi tiếng của Anthropic, góp phần đưa công ty trở thành một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Công cụ này có khả năng viết mã, thực thi lệnh và truy cập các tệp để hoàn thành công việc thay mặt người dùng.

Claude Code nhanh chóng được cả lập trình viên lẫn những người không chuyên về công nghệ tại Thung lũng Silicon đón nhận, mở đường để các sản phẩm AI của Anthropic tiến sâu vào nhiều ngành nghề như tài chính, pháp lý, tiếp thị và nhiều lĩnh vực khác.

Anthropic dự kiến bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 19/11/2026, với mã chứng khoán ANT. Đợt IPO dự kiến được định giá vào tối 18/11/2026, trước khi cổ phiếu chính thức lên sàn vào ngày hôm sau. Anthropic có kế hoạch chào bán 825 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, với mức giá dự kiến từ 70 đến 78 USD/cổ phiếu. Trong tổng số này, khoảng 801,4 triệu cổ phiếu là cổ phiếu mới do Anthropic phát hành, còn 23,6 triệu cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Nếu mức giá chào bán đạt ngưỡng cao nhất là 78 USD/cổ phiếu, đợt IPO có thể huy động khoảng 64,35 tỷ USD.

Song song với đợt IPO, các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron và TSMC đã cam kết mua thêm 26 tỷ USD cổ phiếu loại N thông qua một đợt phát hành riêng lẻ diễn ra đồng thời.

Thương vụ hướng tới mức định giá lên tới 1.400 tỷ USD hoặc khoảng 1.330 tỷ USD nếu tính theo mức giá giữa của biên độ chào bán.

SỰ TRỖI DẬY CỦA CLAUDE CODE

Boris Cherny gia nhập Anthropic vào năm 2024, sau gần 7 năm làm việc tại Meta.

Trong thời gian dưới trướng Mark Zuckerberg, ông Cherny từng làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm Instagram, Facebook Groups và nhóm phụ trách chất lượng mã lập trình.

Năm 2022, khi còn làm việc tại Meta, Boris Cherny cùng vợ tạm thời chuyển đến Nhật Bản vì công việc của bà. Cách xa các đồng nghiệp ở California nửa vòng trái đất, ông nhận ra mình rất thích việc có thể dành cả ngày để lập trình mà không bị gián đoạn bởi các cuộc họp hay công việc quản lý dự án. “Mỗi khi viết mã, tôi đều có một mối liên hệ cảm xúc với nó. Đó là điều tôi luôn nghĩ đến khi thực sự chìm sâu vào một vấn đề. Tôi thậm chí còn mơ về nó”, ông nói trong một chương trình podcast.

Trong những ngày đầu sau khi gia nhập Anthropic, công việc chủ yếu của ông là xây dựng các nguyên mẫu để thử nghiệm giới hạn năng lực của những sản phẩm AI do công ty tạo ra.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện vài tháng sau đó, khi Boris Cherny xây dựng một công cụ giao diện dòng lệnh dành cho Claude Code. Công cụ này cho phép trợ lý AI tương tác trực tiếp với hệ điều hành trên máy tính của ông và Cherny đưa ra một yêu cầu rất đơn giản, đó là xác định xem ông đang nghe bản nhạc nào. Ông vô cùng bất ngờ khi công cụ tự viết mã để tìm ra câu trả lời, dù không được hướng dẫn cụ thể phải làm như vậy.

Dự án cá nhân đó đã đặt nền móng cho Claude Code, sản phẩm đạt doanh thu thường niên lên tới 2,5 tỷ USD. Anthropic không công bố số liệu người dùng Claude Code, nhưng biểu đồ trong hồ sơ S-1 mà công ty nộp trước thềm IPO cho thấy doanh thu tăng tốc sau khi công cụ này được phát hành.

Với Boris Cherny, mở rộng phạm vi tiếp cận của Claude Code đồng nghĩa với việc thường xuyên trò chuyện với người dùng thực tế để tìm hiểu cách họ sử dụng sản phẩm. Trên mạng xã hội X, ông đều đặn trả lời các câu hỏi của người dùng Claude mỗi tuần, đôi khi gần như hàng ngày. Đây là thói quen ông đã hình thành từ rất lâu trước khi gia nhập Anthropic.

Khi còn làm việc tại Meta, Cherny thường giới thiệu những tính năng mới cho nhân viên căng tin để xem họ có thể nhanh chóng hiểu cách sử dụng hay không.

“Điều thực sự khiến tôi hào hứng là được trò chuyện với mọi người và tìm hiểu cách chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm”, ông nói với CNN hồi tháng 3.

TÁC ĐỘNG CỦA CLAUDE CODE ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG AI

Theo nhà kinh tế học cấp cao Ara Kharazian của công ty dịch vụ tài chính Ramp - đơn vị theo dõi mức chi tiêu của doanh nghiệp cho AI - ngân sách dành cho AI trong khối doanh nghiệp đã tăng tốc vào cuối năm 2025, sau khi Claude Code được phát hành rộng rãi ra công chúng vào tháng 5 cùng năm.

“Đó là phiên bản AI tiên tiến đầu tiên có khả năng nâng cao năng suất một cách trực tiếp đối với một nhóm công việc cụ thể”, ông nói.

Claude Code cũng chính là bước đệm để Anthropic phát triển Claude Cowork, trợ lý AI phục vụ các công việc văn phòng, có khả năng quản lý tệp và tự động hóa nhiều tác vụ. Ý tưởng về Cowork xuất hiện sau khi Boris Cherny nhận thấy nhiều cá nhân và doanh nghiệp đang sử dụng Claude Code cho những công việc không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật.

Anthropic đã xây dựng Claude Cowork chỉ trong 10 ngày nhờ sử dụng Claude Code. Điều này cho thấy sản phẩm do Boris Cherny tạo ra quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của chính Anthropic, chứ không chỉ dừng lại ở việc thu hút thêm khách hàng.

Claude Code ban đầu chỉ là một trợ lý hoạt động trên giao diện dòng lệnh. Hiện nay, công cụ này đã phát triển thành một hệ thống AI có khả năng tự chủ thực hiện nhiều tác vụ

Thành công của Anthropic đã đưa công ty vào tâm điểm của cả những lo ngại lẫn kỳ vọng về tác động của AI đối với việc làm trong tương lai.

Một bộ phận kỹ sư phần mềm ngày nay bắt đầu lo lắng trước vai trò của AI trong công việc. Theo một khảo sát mới đây do trang công nghệ Stack Overflow thực hiện với 30.000 lập trình viên, 6/10 nhân viên ngành công nghệ cho biết họ chủ động tìm cách tránh sử dụng AI. Một số người cho rằng năng lực của công nghệ này không thực sự vượt trội như những gì được quảng bá. Trong khi đó, những người khác cảm thấy việc AI ngày càng đóng vai trò lớn trong ngành công nghệ khiến họ kiệt sức hơn, do áp lực phải làm việc hiệu quả và liên tục cập nhật những công nghệ mới nhất.

Boris Cherny cũng không né tránh vai trò của mình trong cuộc tranh luận này. “Tôi nghĩ thị trường việc làm, đặc biệt là đối với các kỹ sư, sẽ chịu những xáo trộn lớn. Tôi hy vọng về lâu dài, công nghệ này sẽ mang lại những điều tuyệt vời cho nhân loại và mở ra những khả năng mới”, ông Cherny nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi đầu năm nay.

Theo ông, công việc của một kỹ sư phần mềm vốn đã bao gồm nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ viết mã. Họ còn phải phối hợp với các nhà thiết kế và những nhóm khác, đồng thời xác định sản phẩm tiếp theo cần xây dựng là gì. Khi AI đảm nhận phần lớn công việc lập trình, các kỹ sư sẽ có thêm thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ khác trong công việc, ông nhận định.

Đó cũng là lý do hồi tháng 3, Boris Cherny cho biết ông tin rằng các vị trí kỹ sư phần mềm có thể sẽ bắt đầu biến mất vào cuối năm nay. Chức danh của họ sẽ trở thành ‘người kiến tạo’ (builder). Dù mọi người vẫn gọi họ là kỹ sư phần mềm, nhưng công việc họ đảm nhận sẽ rộng hơn rất nhiều so với những gì các kỹ sư đang làm hiện nay”, ông nói trên CNN.

Điều Cherny không thể dự đoán được là quá trình chuyển đổi sẽ kéo dài bao lâu. Năm 2026 đã gần kết thúc, nhưng các vị trí kỹ sư phần mềm vẫn tồn tại, dù công việc của họ có thể đã khác so với vài năm trước.