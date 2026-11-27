Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường mới được công bố bổ sung ngày 26/11, CTCP Phân lân Văn Điển (mã CK: VAF) sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 đối với ông Phùng Ngọc Bộ và ông Trần Thắng.

ĐHĐCĐ bất thường cũng sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT.

Trước đó, ông Phùng Ngọc Bộ đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT VAF và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận việc chấm dứt đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty. Lý do, ông Phùng Ngọc Bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) kể từ ngày 17/11/2026.

Tại DRC, ông Phùng Ngọc Bộ hiện còn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Cao su Inoue Việt Nam và sở hữu hơn 15,4 triệu cổ phiếu DRC, tương ứng 10% vốn điều lệ của Cao su Đà Nẵng.

Ông Phùng Ngọc Bộ (đứng giữa) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Phân lân Văn Điển. Ông vừa có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT công ty.

Đối với ông Trần Thắng, ông mới được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân Ninh Bình kể từ ngày 3/9/2026.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển cũng cho biết đã nhận được thêm hồ sơ ứng cử đủ điều kiện vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 của ông Ngô Tuấn Anh.

Theo sơ yếu lý lịch, ông Ngô Tuấn Anh sinh năm 1990, có trình độ Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng tại Đại học Portsmouth (Vương quốc Anh), Kỹ sư Kinh tế xây dựng tại Đại học Xây dựng Hà Nội và chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5.

Ông Tuấn Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý hợp đồng. Từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2015, ông làm kỹ sư tại CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Sau đó, ông chuyển sang Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đảm nhiệm vị trí chuyên viên Ban Đầu tư xây dựng từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018.

Giai đoạn tháng 10/2018 đến tháng 10/2022, ông làm chuyên viên tại CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương. Từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2024, ông giữ chức Trưởng bộ phận hợp đồng tại CTCP Stavian Hóa chất. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí tương tự tại CTCP Hóa dầu Stavian Quảng Yên và CTCP Polyester Stavian Hải Phòng.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Tuấn Anh tiếp tục công tác tại Vinachem với vị trí chuyên viên Ban Đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, theo hồ sơ ứng viên ông Ngô Tuấn Anh hiện không sở hữu cổ phiếu VAF dưới hình thức cá nhân, nhưng là người đại diện sở hữu 9,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ của Văn Điển thuộc phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

VAF dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 29/11/2026. Ngay trước ngày tổ chức dự kiến, HĐQT Phân lân Văn Điển quyết định điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 12/12/2026.

Bên cạnh diễn biến nhân sự, Phân lân Văn Điển cũng vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành khoảng 37,7 triệu cổ phiếu với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến đạt 37,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức là 8/12/2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Phân lân Văn Điển sẽ tăng từ gần 376,7 tỷ đồng lên hơn 414,3 tỷ đồng.