Chân dung tướng Gadi Eisenkot, đối thủ cạnh tranh quyền lực với ông Netanyahu

Trung tướng về hưu Gadi Eisenkot, 60 tuổi, được xem là một trong những gương mặt nổi bật của phe đối lập Israel trước cuộc bầu cử ngày 27/10.

Với kinh nghiệm quân sự và lập trường an ninh cứng rắn, ông đang thách thức quyền lực của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Eisenkot sinh tại thành phố Tiberias, miền bắc Israel, trong một gia đình Do Thái gốc Morocco. Gia đình ông chuyển đến thành phố Eilat ở miền nam khi ông còn nhỏ.

Nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ là người đầu tiên có nguồn gốc Morocco đảm nhiệm chức vụ này.

Ông bắt đầu sự nghiệp trong quân đội, phục vụ tại Lữ đoàn Golani tinh nhuệ trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giai đoạn 2015-2019.

Nhà báo Israel Nadav Eyal thuộc tờ Yedioth Ahronoth đánh giá ông Eisenkot là một trong những Tổng Tham mưu trưởng thành công nhất của Israel trong 30 năm qua.

Kinh nghiệm chỉ huy quân đội được xem là lợi thế giúp ông xây dựng uy tín trên chính trường.

Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, ông Eisenkot tham gia nội các thời chiến của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, ông rời nội các sau 8 tháng do bất đồng về chiến lược tiến hành cuộc chiến, sau đó trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của phe đối lập.

Các cuộc thăm dò được dẫn trước thềm bầu cử cho thấy đảng trung dung Yashar của ông Eisenkot có thể giành 20-23 ghế trong quốc hội gồm 120 thành viên, vượt đảng Likud của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, bất kỳ đảng nào muốn thành lập chính phủ đều cần tập hợp liên minh đạt ít nhất 61 ghế.

Trong chương trình tranh cử, ông Eisenkot cam kết thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại tình báo dẫn đến cuộc tấn công của Hamas năm 2023. Ông cũng ủng hộ áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả công dân.

Về an ninh, ông Eisenkot có nhiều điểm tương đồng với ông Netanyahu. Ông ủng hộ các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, Lebanon và Iran.

Đồng thời chủ trương sử dụng hoạt động bí mật cùng các đòn tấn công có giới hạn để làm suy yếu đối phương, tránh kích hoạt một cuộc chiến toàn diện.

Đối với Iran, ông kiên quyết ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và muốn làm suy yếu mạng lưới lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực.

Nhà sử học quân sự Danny Orbach thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem nhận định chính phủ do ông Eisenkot lãnh đạo có thể giải quyết một số vấn đề cấp bách của Israel.

Tuy nhiên, khả năng trở thành thủ tướng của ông vẫn phụ thuộc vào kết quả bầu cử và việc hình thành liên minh đủ đa số trong quốc hội.