Những chiếc mặt nạ đạo lý

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp “đen”, sinh năm 1971), khởi tố thêm 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đáng chú ý, trong danh sách bị can có cả những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực giải trí như diễn viên hài Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc)… vì đã tham gia sản xuất, diễn xuất trong phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” - một sản phẩm được dàn dựng với nhiều cảnh đâm chém, tranh giành địa bàn nhằm mục đích quảng bá, khuếch trương thanh thế cho Hiệp “đen”.

Các đối tượng bị khởi tố do liên quan đến vụ án "giang hồ mạng" Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp "đen", cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác. Ảnh BCA

Trước đó ít ngày, Hiệp “đen” cùng 13 đồng bọn đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi dàn dựng clip bạo lực, cho vay lãi nặng với lãi suất từ 120%/năm trở lên và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sự sụp đổ của Hiệp “đen” chỉ là một mắt xích trong bức tranh toàn cảnh về sự sa lưới đồng loạt của giới “giang hồ mạng” thời gian qua. Tại Hà Nội, ngày 11-11-2026, Công an thành phố khởi tố Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trước đó, vào tháng 10-2026, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đã triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm 22 đối tượng do Nguyễn Quốc Hưng (chủ tài khoản “Sơn Thụy Khuê”) cầm đầu.

Tại Bắc Ninh, đầu tháng 10-2026, Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc “Rambo”) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì dàn dựng video cổ súy bạo lực và tham gia đường dây đánh bạc gần 200 triệu đồng. Tương tự, cuối tháng 10-2026, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 20 bị can trong nhóm “Cọp đen”, những đối tượng chuyên sản xuất loạt phim ngắn giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem để phục vụ hoạt động phạm pháp.

Phân tích dưới góc độ tội phạm học, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định sự dịch chuyển từ đường phố lên không gian số.

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi các nội dung này. Ảnh CAHN

Nếu như các băng nhóm truyền thống phải dùng bạo lực trực diện để tranh giành địa bàn, thì tội phạm thời đại số lại tận dụng thuật toán mạng xã hội và tâm lý đám đông để tạo ra một thứ quyền lực mới: Quyền lực ảo phục vụ mục đích thật. Không cần hàng trăm đàn em vây quanh, chỉ cần một ê-kíp quay dựng chuyên nghiệp, những màn khoe xe sang, tiền mặt và các cảnh rượt đuổi, thanh toán lẫn nhau, một đối tượng bất hảo lập tức hóa thân thành “anh lớn” trên mạng xã hội.

Danh tiếng hung hãn trên mạng tạo ra áp lực tâm lý nặng nề, khiến các nạn nhân vay nặng lãi phải cắn răng chịu đựng sự chèn ép mà không dám tố giác. Song hành với sự đe dọa là chiêu bài “tẩy trắng hình ảnh” bằng hiệu ứng hào quang. Các đối tượng thường xuyên tung ra những đoạn phim phát tiền từ thiện, nói lời đạo lý về tình huynh đệ nhằm đánh tráo khái niệm, khiến công chúng dễ dàng bỏ qua nguồn gốc bất minh của khối tài sản lớn.

Tiền phi pháp được dùng để mua danh tiếng trên mạng; danh tiếng ấy lại tạo ra quyền lực và sự tin tưởng mù quáng, giúp chúng mở rộng mạng lưới lừa đảo, cho vay nặng lãi, cờ bạc và ma túy. Một vòng tuần hoàn tội phạm khép kín được vận hành ngay trước mắt hàng triệu người xem dưới vỏ bọc giải trí.

Hình ảnh được cắt ra từ video "Ơn nghĩa giang hồ" do nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen sản xuất. Ảnh: CACC

Từ thực tiễn công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, Trung tá Nguyễn Mạnh Tấn - Phó Trưởng Công an xã Thuận An (Hà Nội) nhận định, thứ “quyền lực ảo” mà các đối tượng giang hồ mạng tạo dựng thực chất là chiêu trò gây thanh thế nhằm phô trương sự hung hãn, lôi kéo thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh, trật tự ngay tại địa phương. Ảnh hưởng lớn nhất chính là nhiều thanh niên mới lớn sau khi xem các clip này trên mạng thường nảy sinh tâm lý bắt chước, lập nhóm, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn chỉ vì những va chạm nhỏ nhặt...

Chặn đứng cái ác trên không gian số

Hệ lụy nguy hiểm nhất của trào lưu “giang hồ mạng” không dừng lại ở thiệt hại kinh tế, hay sự bất ổn trật tự trị an trước mắt, mà là sự xâm thực âm thầm vào hệ giá trị của một bộ phận thanh, thiếu niên.

Ở độ tuổi khao khát khẳng định bản thân nhưng chưa đủ trải nghiệm sống, người trẻ rất dễ bị cuốn hút bởi những hình tượng ngang tàng, giàu có nhanh chóng mà không cần lao động chân chính.

Trào lưu “giang hồ mạng” tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận giới trẻ. Ảnh CACC

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, khi bạo lực được khoác lên tấm áo “nghĩa khí”, sự liều lĩnh bất chấp kỷ cương được tung hô là “bản lĩnh”, còn những đồng tiền phi pháp trở thành thước đo của sự thành đạt, ranh giới đúng sai trong nhận thức của người trẻ sẽ bị xóa nhòa.

Cơ chế phân phối nội dung của các nền tảng mạng xã hội càng khuếch đại nguy cơ này khi liên tục gợi ý các video độc hại, biến những lượt thích và bình luận tung hô thành phần thưởng khích lệ hành vi ngông cuồng. Nếu không kịp thời ngăn chặn, xã hội sẽ đối mặt nguy cơ một bộ phận giới trẻ lấy sự hung hãn làm chuẩn mực cho lòng dũng cảm.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an các địa phương thời gian qua đã khẳng định một nguyên tắc bất di bất dịch: Không gian mạng không phải là vùng miễn trừ pháp luật. Mọi dữ liệu điện tử, lịch sử giao dịch, hay những thước phim dàn dựng nhằm phô trương thanh thế đều trở thành dấu vết và chứng cứ sắc bén giúp cơ quan điều tra lật tẩy bản chất tội phạm.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Đức và Cộng sự phân tích, pháp luật hiện hành không quy định tội danh nào mang tên “giang hồ mạng” và cũng không hình sự hóa một công dân chỉ vì ngoại hình xăm trổ, hay những phát ngôn ngông cuồng. Tuy nhiên, ranh giới giữa hành vi giải trí với tội phạm hình sự nằm ở mục đích, nội dung phát tán và hậu quả thực tế đối với trật tự xã hội. Khi các đối tượng tổ chức dàn dựng, quay phim, biên tập và đăng tải các sản phẩm có nội dung bạo lực nhằm khuếch trương thanh thế hoặc phục vụ hoạt động phạm pháp, hành vi này đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Việc cơ quan điều tra khởi tố cả những nghệ sĩ, diễn viên tham gia đóng phim ca nhạc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, xóa bỏ hoàn toàn tư duy ngụy biện rằng “chỉ là diễn xuất giải trí cho vui”. Bất kỳ mắt xích nào tham gia sản xuất, tiếp tay truyền bá nội dung độc hại, xâm phạm trật tự công cộng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, về phía gia đình và nhà trường cần trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức phòng tránh lối sống lệch chuẩn. Ảnh PV

Theo luật sư, để nhổ tận gốc thứ “văn hóa giang hồ mạng”, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan bảo vệ pháp luật cần đi đôi với trách nhiệm thực chất của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Các nhà cung cấp dịch vụ phải chủ động kiểm duyệt, gỡ bỏ triệt để những nội dung cổ súy bạo lực, lối sống lệch chuẩn, thay vì thả nổi thuật toán để chạy theo lợi nhuận từ lượt xem.

Gia đình và nhà trường cần trang bị cho thế hệ trẻ năng lực số và tư duy phản biện, giúp các em phân biệt rạch ròi giữa sức mạnh chân chính với sự hung hãn, giữa thành công bằng tri thức, lao động với sự giàu có bất minh.

Khi cái xấu bị pháp luật trừng trị nghiêm minh và những tấm gương người lao động sáng tạo, những nhà khoa học, hay các chiến sĩ Công an ngày đêm giữ bình yên cho nhân dân được tôn vinh xứng đáng, những chiếc mặt nạ “đại ca ảo” trên không gian mạng sẽ tự khắc sụp đổ.