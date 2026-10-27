Chân dung Tổng giám đốc Sunshine Homes Đinh Chí Hiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) gần đây đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm ông Jun Sungbae khỏi chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu thay thế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10.

Theo đó, ông Đinh Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sunshine Homes với thời hạn 5 năm. Ông Hiếu đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Đinh Chí Hiếu sinh ngày 26/5/1977 tại Hà Nội, quốc tịch Việt Nam. Theo thông tin được công bố, trước khi được bổ nhiệm, ông Hiếu không giữ chức vụ nào tại Sunshine Homes và không sở hữu cổ phiếu SSH.

Trước khi nhận chức vụ mới, ông Hiếu là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF), cổ đông đang nắm 99,96% vốn tại Sunshine Homes.

Bên cạnh vị trí tại công ty mẹ, ông Hiếu còn đảm nhiệm nhiều chức vụ điều hành và quản trị ở các doanh nghiệp khác như Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud.

Ông Hiếu cũng là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.

Sunshine Homes được biết đến là chủ đầu tư một số dự án lớn tại Hà Nội, trong đó có Sunshine City thuộc khu đô thị Ciputra. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư các dự án nhà ở cao cấp tại Tây Hồ và Long Biên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Sunshine Homes ghi nhận doanh thu thuần 7,6 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu khác. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ quản lý tòa nhà cộng lại chưa đến 800 triệu đồng.

Dù doanh thu sụt giảm mạnh, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ khoản lãi từ công ty liên kết. Cụ thể, phần lãi trong công ty liên kết đạt 1.791 tỷ đồng trong quý II, tăng mạnh so với cùng kỳ khi công ty liên kết bắt đầu bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Nhờ khoản thu này, sau khi trừ các chi phí, Sunshine Homes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 243 tỷ. Đây cũng là khoản lãi theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.944 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 240 tỷ đồng cùng kỳ.