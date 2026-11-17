Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện các video đăng trên facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Công an TP Hồ Chí Minh xác định Phan Tấn Thành (SN 1977, trú tại phường Bến Thành) là người tạo lập, sử dụng facebook trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Phan Tấn Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, trú tại xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam. Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu hịnh khai khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn, cá biệt có video thu hút hơn 150 ngàn lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Phan Tấn Thành về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Hiếu Thịnh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.