Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đã chính thức được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa. Đây cũng là kết quả từ những nỗ lực khẩn trương, trách nhiệm của Bộ VHTTDL trong xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, tạo hành lang pháp lý để khơi thông nguồn lực, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.