Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Sáng 3-11, tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kết quả, đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với số phiếu tán thành cao. Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Báo Đồng Tháp trân trọng giới thiệu chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chan-dung-tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-a246842.html