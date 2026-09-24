Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường
Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường
BẮC NINH - Sáng 24/9, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% số phiếu tán thành, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu đồng chí Đào Thanh Trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/chan-dung-tan-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-bac-ninh-dao-thanh-truong-postid454974.bbg