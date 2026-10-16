Chân dung tân Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc quốc gia tại Việt Nam từ ngày 16/10

Trên cương vị mới, ông Scott Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội, trực tiếp phụ trách các hoạt động vận hành, đối thoại chính sách và phát triển quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Tân Giám đốc Quốc gia sẽ chỉ đạo việc triển khai Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB tại Việt Nam. Các trụ cột ưu tiên bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt với năng lực cạnh tranh cao hơn.

Đánh giá về nhiệm kỳ mới, ông Scott Roberts nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Ông khẳng định ADB sẽ đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân và hỗ trợ các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Về nhân thân và quá trình công tác, ông Scott Roberts mang quốc tịch Hoa Kỳ, có hơn 27 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm công tác tại ADB từ tháng 3/2010. Trải qua nhiều vị trí quản lý, ông từng phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng thuộc Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD nhằm tăng cường kết nối hạ tầng Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan. Trong quá khứ, ông từng thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh của công ty tư vấn Cambridge Energy Research Associates (hiện thuộc S&P Global) và giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng tại GE Capital.

Về nền tảng học vấn, ông Scott Roberts sở hữu bằng Thạc sĩ Quản lý công từ Trường Harvard Kennedy, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử nhân tại Đại học Tufts (Hoa Kỳ).