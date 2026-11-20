Theo đó, Bộ Công an đã Kết luận điều tra vụ án Phạm Anh Tài cùng đồng phạm: “Giết người; Cố ý gây thương tích; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm” xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Phạm Anh Tài dựng lại hiện trường vụ án - Ảnh: Bộ Công an.

Bộ Công an đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990), Lê Văn Ân (SN 1991), Ngô Tấn Long (SN 1994), Mai Anh Dũng (SN 1992), Lương Phú Sỹ (SN 1997), Trần Văn Sơn (SN 1995), Văn Đức Long (SN 1991), Văn Chí Thành (SN 1985), Trương Hải Nam (SN 1995), Nguyễn Hồng An (SN 1987), Trần Quốc Việt (SN 1999), Nguyễn Viết Phú (SN 1979), Nguyễn Nhật Phong (SN 2002), Phạm Ái Quốc (SN 1987).

Theo Bộ Công an, Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án Cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên. Năm 2005 (khi mới 15 tuổi), Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù.

Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án Cố ý gây thương tích khác trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ). Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội.

Ngày 5/8/2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án Giết người tại quán Bar Window tại thành phố Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội Giết người.

Quá trình trốn truy nã, Phạm Anh Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, trong đó ngày 19/1/2026 Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi Cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai bị bắt giữ thì mới dừng lại. Ngày 4/2/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân.

Ngày 5/2/2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục đối tượng Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn, tất cả các khẩu súng trên đều đã lên nòng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân, lực lượng truy bắt.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã đấu tranh làm rõ ngoài vụ án Cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank trên thì quá trình trốn truy nã, Tài đã lôi kéo và chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (trong đó có 6 vụ án tạm đình chỉ do không xác định được bị can), gồm: 2 vụ Giết người; 4 vụ Cố ý gây thương tích; 1 vụ Cưỡng đoạt tài sản; 1 vụ Cướp tài sản.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được sự chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phục hồi điều tra và chuyển toàn bộ 9 vụ án về Cục Cảnh sát hình sự nhập thành một vụ án để điều tra toàn diện và triệt để.

Quá trình điều tra vụ án trên, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Gia Lai, Vụ 2 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và đã làm rõ toàn bộ 9 vụ án do Phạm Anh Tài cùng đồng phạm gây ra.