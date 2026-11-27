Ông Pablo Hernandez de Cos, người được chọn làm người kế nhiệm bà Christine Lagarde trên cương vị Chủ tịch ECB - Ảnh; Getty/CNBC.

Tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu vào ngày 26/11, ông Pablo Hernandez de Cos đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo khối sử dụng đồng tiền chung euro (eurozone) để trở thành người kế nhiệm bà Christine Lagarde trên cương vị Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào năm tới.

Theo hãng tin CNBC, vị trí này vẫn cần được bổ nhiệm chính thức sau khi tham vấn Nghị viện châu Âu và Hội đồng Điều hành của ECB. Tuy nhiên, cả hai cơ quan này đều không có quyền phủ quyết. Quyết định lựa chọn ông de Cos được đưa ra sau những cuộc tranh luận chính trị gay gắt nhằm đạt được sự đồng thuận về người sẽ đảm trách nhiệm kỳ 8 năm lãnh đạo ECB.

Cuộc đua vào ghế Chủ tịch ECB đã diễn ra giữa ông de Cos và một ứng cử viên nặng ký khác là ông Klaas Knot, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan.

Ông de Cos, 55 tuổi, là một nhà kinh tế học dành trọn sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng trung ương. Ông đã trải qua một quá trình từng bước thăng tiến tại Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, bắt đầu từ vị trí nghiên cứu viên vào những năm 1990, kinh qua nhiều bộ phận khác nhau trước khi trở thành Thống đốc từ năm 2018 đến tháng 6/2024.

Ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng từ năm 2019 đến 2024, và từ tháng 7/2025, ông đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) có trụ sở tại Basel, Thụy Sỹ.

QUAN ĐIỂM THỰC DỤNG VÀ LINH HOẠT CỦA ÔNG DE COS

Cả hai ứng cử viên cho ghế Chủ tịch ECB là ông de Cos và ông Knot đều được đánh giá là những nhân vật có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn về chính sách tiền tệ cũng như ổn định tài chính - những phẩm chất đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lạm phát trỗi dậy, sự phân mảnh gia tăng và bất ổn chính trị. Bà Lagarde - người sẽ rời vị trí Chủ tịch ECB vào tháng 2/2027 - dù có kinh nghiệm sâu rộng trong các tổ chức tài chính, đã từng bị một số người chỉ trích vào giai đoạn đầu nhiệm kỳ vì thiếu kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích cho rằng những bình luận và hành động của ông de Cos trong hơn hai thập kỷ làm việc tại Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha cho thấy ông là người có quan điểm thiên về nới lỏng chính sách (dovish) ở mức độ vừa phải,nhưng đồng thời cũng là một người thực dụng, luôn sẵn sàng điều chỉnh theo hoàn cảnh.

Quan điểm này đã được thể hiện qua việc ông ủng hộ các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ trong giai đoạn giá năng lượng tăng mạnh sau khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Trước đó, ông đã kiên quyết ủng hộ chính sách lãi suất âm và các gói kích thích quy mô lớn do Chủ tịch ECB lúc bấy giờ là Mario Draghi khởi xướng nhằm vực dậy nền kinh tế khu vực đồng euro vào năm 2019.

Có lần, khi được hỏi liệu mình thuộc phe “diều hâu” - ủng hộ thắt chặt chính sách - hay “bồ câu” - ủng hộ nới lỏng chính sách - ông de Cos đã hóm hỉnh tự ví mình là một “con cú”, hàm ý nhấn mạnh vào cách tiếp cận dựa trên dữ liệu thực tế và tình hình cụ thể tại mỗi thời điểm.

Ông Christian Kopf, trưởng bộ phận trái phiếu và ngoại hối tại công ty Union Investment, nhận định với hãng tin CNBC: “Đúng là ông Hernandez de Cos từng ủng hộ chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của ECB trong giai đoạn lạm phát liên tục duy trì dưới mức mục tiêu. Tuy nhiên, quan điểm về chính sách tiền tệ của ông ấy hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo bối cảnh kinh tế.”

Ông Kopf nhận định thêm: “Hiện tại, châu Âu rõ ràng đang ở trong một giai đoạn lạm phát cao hơn, với dự báo cho thấy lạm phát lõi tại khu vực đồng euro sẽ tiếp tục duy trì trên mức mục tiêu của ECB cho đến tận năm 2029.”

Cũng theo nhà quản lý quỹ này, ông de Cos là ứng viên có “sự am hiểu chuyên môn sâu sắc nhất về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trung ương”. Ông cho rằng điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang “chứng kiến những thách thức đối với sự độc lập của các ngân hàng trung ương, không chỉ ở Mỹ mà còn ở những quốc gia như Nhật Bản”.

“Việc bổ nhiệm một chuyên gia kỹ trị dày dạn kinh nghiệm như ông de Cos vào vị trí Chủ tịch ECB sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng châu Âu sẽ không lung lay trong cam kết duy trì sự ổn định giá cả, và đồng euro sẽ tiếp tục là một loại tiền tệ vững chắc”, ông Kopf nhận xét.

CÂN BẰNG BẮC - NAM TRONG CƠ CẤU QUYỀN LỰC Ở ECB

Ông Kopf cũng lưu ý rằng việc chọn ông de Cos, một người Tây Ban Nha, làm Chủ tịch ECB, ông Markus Brunnermeier người Đức làm nhà kinh tế trưởng của ECB, và bà Laurence Boone người Pháp làm người đứng đầu bộ phận điều hành thị trường của ECB là một “phương án nhân sự được cân nhắc kỹ lưỡng”, giúp duy trì sự cân bằng đại diện giữa các quốc gia châu Âu ở phía Bắc và phía Nam.

Sự cân bằng giữa các quốc gia phía Bắc và phía Nam của châu Âu trong phân bổ quyền lực ở ECB được coi là yếu tố quan trọng. Đó là bởi các nước phía Bắc thường được xem là có quan điểm "diều hâu" hơn, trong khi các nước phía Nam lại được nhìn nhận là có quan điểm "bồ câu" hơn.

Theo ông John Orchard, Chủ tịch Viện Tiền tệ kỹ thuật số thuộc tổ chức tư vấn OMFIF, ông de Cos đã "giành được sự tôn trọng từ ngay cả những nhà quan sát phía Bắc vốn thường có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Một yếu tố khác ủng hộ ông de Cos trở thành Chủ tịch ECB chính là tốc độ tăng trưởng ấn tượng của nhiều nền kinh tế ở khu vực phía Nam của châu Âu trong những năm gần đây.Từng được coi là những "kẻ ốm yếu" trong cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro vào thập niên 2010, các quốc gia như Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp nay đã trở thành những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của khối.

Các yếu tố như ngành du lịch phát triển mạnh, sự ổn định tương đối về chính trị, dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng và tình hình tài chính công được củng cố đã tạo đà cho các nền kinh tế phía Nam. Trong khi đó, Đức - đầu tàu kinh tế truyền thống của khu vực đồng euro - lại đang chững lại do chi phí sản xuất công nghiệp mạnh và thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn.

Sự khác biệt về tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia thành viên eurozone là thách thức cốt lõi đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của ECB - cơ quan phải thiết lập chính sách tiền tệ cho 21 nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng, ưu tiên quốc gia và áp lực lạm phát khác nhau.

Vấn đề này trở nên đặc biệt cấp bách trong năm nay khi Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khối - đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ công. Những biến động trên thị trường tài chính Pháp trong thời gian gần đây, cùng với câu hỏi liệu ECB có cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ tiếp tục kêu gọi kỷ luật tài khóa sẽ là những vấn đề trọng tâm mà ông de Cos cần theo dõi sát sao.

Mặc dù chính phủ Pháp đã nỗ lực thông qua một kế hoạch ngân sách nhằm giảm thâm hụt xuống còn khoảng 5% GDP, các nhà đầu tư vẫn đẩy chi phí vay nợ của nước này lên cao. Nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại về tỷ lệ nợ công trên GDP ngày càng tăng, thâm hụt ngân sách lớn và nền kinh tế đang suy giảm.

Các rủi ro càng trở nên trầm trọng hơn do sự bất ổn chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4. Tình trạng này không chỉ gây cản trở hoạt động kinh doanh mà còn đặt ra những câu hỏi rộng hơn về sự đoàn kết trong Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh các ứng cử viên từ phe cực hữu và cực tả đang chiếm ưu thế.

Bên cạnh đó, ông de Cos tiếp nhận trọng trách trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với một đợt gia tăng áp lực giá cả mới. Tốc độ lạm phát tại khu vực đồng euro đã tăng lên mức 4% trong tháng 10, mức cao nhất trong hơn ba năm qua. Giá năng lượng là yếu tố đóng góp lớn nhất, khi cuộc xung đột ở Vùng Vịnh đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, đồng thời thắt chặt nguồn cung các loại nhiên liệu đã qua tinh chế.

Điều này đặt ECB vào thế phải tìm kiếm sự cân bằng chính sách đầy khó khăn, vừa phải ngăn chặn chi phí năng lượng cao hơn lan sang tiền lương và giá cả hàng hóa nói chung, vừa phải tránh gây tổn hại không cần thiết đến tăng trưởng kinh tế.