Chân dung nữ tướng thay thế Jensen Huang tiếp quản Nvidia

Ngày 12/11, Colette Kress được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền của Nvidia, thay thế nhà đồng sáng lập Jensen Huang sau 33 năm ông lãnh đạo hãng chip Mỹ.

Bà đồng thời tiếp tục giữ chức Giám đốc tài chính (CFO), trong khi Hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền thay thế Jensen Huang. (Ảnh: Wired)

Colette Kress, 59 tuổi, là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Nvidia với hơn một thập kỷ làm việc trực tiếp cùng Jensen Huang.

Khác với người tiền nhiệm vốn nổi tiếng với những quyết định công nghệ táo bạo, Kress xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Gần 40 năm kinh nghiệm tài chính

Trước khi gia nhập Nvidia, Colette Kress có gần 25 năm làm việc tại những doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ.

Bà tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học Arizona, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist.

Kress bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, tập đoàn bán dẫn của Mỹ, nơi bà đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính. Những năm làm việc tại đây giúp bà tích lũy kinh nghiệm trong một ngành công nghiệp có chu kỳ đầu tư lớn và chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động thị trường.

Năm 1997, Colette Kress gia nhập Microsoft và gắn bó với tập đoàn phần mềm này trong 13 năm. Kress đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tài chính, trong đó có bốn năm giữ chức CFO của bộ phận Server and Tools, đơn vị kinh doanh các sản phẩm phần mềm máy chủ và công cụ dành cho doanh nghiệp.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco, giữ chức Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính phụ trách công nghệ kinh doanh và vận hành. Công việc của bà bao gồm hoạch định chiến lược tài chính, lập kế hoạch, báo cáo và hỗ trợ phát triển kinh doanh cho các bộ phận của tập đoàn.

Tháng 9/2013, Kress được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO của Nvidia.

Trong thông báo tuyển dụng, Jensen Huang đánh giá cao kinh nghiệm quản lý tài chính và hiểu biết sâu rộng về ngành công nghệ của Colette Kress. Ông kỳ vọng bà sẽ hỗ trợ Nvidia mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện toán đồ họa, thiết bị di động và điện toán đám mây.

Colette Kress, Giám đốc tài chính kiêm CEO tạm quyền Nvidia. (Ảnh: Wired)

Người quản lý tài chính trong giai đoạn Nvidia bùng nổ

Thời điểm Colette Kress gia nhập, Nvidia chủ yếu được biết đến là nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa phục vụ máy tính và trò chơi điện tử. Doanh thu năm tài chính của hãng khi đó đạt khoảng 4,13 tỷ USD.

Trong hơn 10 năm tiếp theo, Nvidia trải qua cuộc chuyển đổi lớn, từ nhà cung cấp chip đồ họa thành doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự phát triển của công nghệ học sâu, nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu và làn sóng AI tạo sinh khiến doanh thu Nvidia tăng nhanh. Đến năm tài chính 2026, doanh thu của công ty đạt khoảng 215,9 tỷ USD, gấp hơn 52 lần thời điểm Kress mới gia nhập.

Trong giai đoạn này, bà phụ trách tổ chức tài chính của Nvidia, quản lý nguồn lực và tham gia điều hành các hoạt động tài chính phục vụ quá trình mở rộng kinh doanh.

Kress cũng trở thành gương mặt quen thuộc với giới đầu tư Phố Wall. Bà thường xuyên tham gia các cuộc công bố kết quả kinh doanh cùng Jensen Huang, giải thích tình hình tài chính, triển vọng doanh thu và diễn biến nhu cầu đối với sản phẩm của Nvidia.

Theo Reuters, chính kinh nghiệm và sự hiện diện thường xuyên trước nhà đầu tư khiến bà được xem là lựa chọn phù hợp để duy trì tính liên tục trong hoạt động điều hành khi Nvidia phải thay đổi lãnh đạo.

Josh Gilbert, chuyên gia phân tích tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định Kress là “lựa chọn rõ ràng” để giúp Nvidia ổn định tình hình. Sau 13 năm giữ chức CFO, bà trở thành tiếng nói quen thuộc và đáng tin cậy đối với thị trường.

Thành công của Nvidia cũng đưa Kress vào nhóm phụ nữ giàu có tự thân tại Mỹ. Bà đứng thứ 32 trong danh sách này bảng xếp hạng Forbes năm 2026, với lượng cổ phiếu Nvidia nắm giữ được định giá khoảng 750 triệu USD tại thời điểm thống kê.

Việc tiếp quản Nvidia đưa bà Kress vào vị trí có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với vai trò CFO trước đây. (Ảnh: TBJ)

Thử thách khi thay thế Jensen Huang

Theo Reuters, sau khi tiếp quản Nvidia, bà Kress phải duy trì hoạt động của một tập đoàn công nghệ toàn cầu, đồng thời trấn an nhà đầu tư, khách hàng và đối tác sau sự ra đi đột ngột của người đã dẫn dắt công ty từ khi thành lập năm 1993.

Thách thức còn nằm ở sự khác biệt về chuyên môn. Trong khi người tiền nhiệm Jensen Huang có nền tảng kỹ thuật và trực tiếp định hình chiến lược sản phẩm, Kress dành phần lớn sự nghiệp cho tài chính, hoạch định và vận hành doanh nghiệp.

Nvidia cũng đang phải duy trì vị thế trong thị trường chip AI cạnh tranh ngày càng mạnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu lớn từ các tập đoàn công nghệ và nhà vận hành trung tâm dữ liệu.

Nvidia cho biết bà Kress vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức CFO trong thời gian làm CEO tạm quyền. Hội đồng quản trị sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài để lựa chọn người lãnh đạo lâu dài.