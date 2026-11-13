Chân dung 'nữ tướng' Colette Kress – tân CEO thay thế tỷ phú Jensen Huang tại NVIDIA

Gia nhập Nvidia từ tháng 9/2013, bà Kress giữ chức Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO, trực tiếp phụ trách chiến lược tài chính và thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Trước đó, bà từng làm việc tại Texas Instruments, Microsoft và Cisco, với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công nghệ.

Trong thời gian bà gắn bó, doanh thu Nvidia tăng từ 4,13 tỷ USD năm tài chính 2014 lên 215,9 tỷ USD năm tài chính 2026.

Theo Forbes, bà đứng thứ 32 trong danh sách phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Cổ phiếu Nvidia bà sở hữu hiện được định giá khoảng 750 triệu USD.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall dự kiến mở cửa giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ), sau khi Nvidia thông báo CEO Jensen Huang từ chức. Diễn biến này khiến ngành công nghiệp AI mất đi một trong những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất. Cổ phiếu Nvidia giảm 10% trước khi thị trường mở cửa, và đà giảm tăng tốc sau khi công ty công bố thông tin ông rời vị trí lãnh đạo.