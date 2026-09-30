Chân dung nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc

Theo hãng tin Al Jazeera, Quốc vương Maroc Mohammed VI ngày 29/9 đã chính thức bổ nhiệm bà El Mansouri làm thủ tướng, sau khi đảng PAM của bà chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 23/9. Bà El Mansouri là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử quốc gia châu Phi, đánh dấu một bước tiến mới về sự hiện diện của phụ nữ trong đời sống chính trị Maroc.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước mà một phụ nữ được đảm nhận trọng trách lãnh đạo chính phủ. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi, mà còn là niềm tự hào với tất cả phụ nữ Maroc", bà El Mansouri nói sau khi được bổ nhiệm.

Bà El Mansouri, 50 tuổi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực pháp lý. Cha của bà là một luật sư nổi tiếng, từng giữ chức Đại sứ Maroc tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Bà El Mansouri có bằng luật Anglo-Saxon của Đại học Pace ở New York, bằng thạc sĩ về luật hợp đồng kinh doanh của Đại học Montpellier và bằng cử nhân luật tư của Đại học Mohammed V ở Rabat.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri, nữ Thủ tướng đầu tiên của Maroc. Ảnh: moroccoworldnews

Kể từ năm 2005, bà El Mansouri bắt đầu hành nghề luật sư và không tham gia đảng phái chính trị nào cho tới năm 30 tuổi. Bà dấn thân vào chính trường năm 2007 thông qua phong trào "Vì tất cả những người Dân chủ", trước khi trở thành một trong những thành viên sáng lập đảng PAM vào năm 2008.

Tới năm 2009, bà El Mansouri được bầu làm Thị trưởng Marrakech và giữ chức vụ này cho tới năm 2015. Bà cũng làm nghị sĩ quốc hội từ năm 2016 - 2021, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia PAM từ năm 2015 - 2024 và trở lại vị trí Thị trưởng Marrakech sau cuộc bầu cử năm 2021. Trong năm 2021, bà cũng gia nhập chính phủ của cựu Thủ tướng Aziz Akhannouch với tư cách Bộ trưởng Quy hoạch lãnh thổ quốc gia.

Vào năm 2014, bà El Mansouri được tạp chí Forbes bầu chọn là người dẫn đầu trong danh sách 20 phụ nữ trẻ có ảnh hưởng nhất châu Phi. Bà El Mansouri tự mô tả bản thân là một "nhà hoạt động tự do", nhấn mạnh rằng sự nghiệp của mình được xây dựng dựa trên sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không phải dựa trên giới tính. Về đời sống cá nhân, bà đã kết hôn và có 2 người con.

Theo giới quan sát, bà El Mansouri sẽ phải đối mặt với bài toán lớn về kinh tế trong việc hoàn tất chương trình đầu tư trị giá 20 tỷ USD phục vụ World Cup 2030, giải đấu mà Maroc đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.