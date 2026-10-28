Chân dung nữ tài xế taxi ngăn người mẹ ôm con nhỏ định nhảy cầu Rạch Miễu
"Tôi lên xe về mà run lắm", chị Huế kể sau khi kịp thời can ngăn người phụ nữ ôm con nhỏ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu.
Đang lái xe trở về sau chuyến chở khách, chị Trần Thị Xuân Huế bất chợt nhìn thấy người phụ nữ bế con nhỏ đứng khóc giữa cầu Rạch Miễu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị lập tức quay xe trở lại, cùng người dân tìm cách giữ hai mẹ con an toàn. Sau khi được nữ tài xế taxi và người dân kịp thời can ngăn trên cầu Rạch Miễu, người mẹ trẻ đã đăng lời xin lỗi con, hứa không để sự việc tái diễn và cảm ơn người cứu giúp hai mẹ con
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chan-dung-nu-tai-xe-taxi-ngan-nguoi-me-om-con-nho-dinh-nhay-cau-rach-mieu-169261028150623481.htm