Chân dung nữ tài xế taxi ngăn người mẹ ôm con nhỏ định nhảy cầu Rạch Miễu

Trùm ma túy Trần Huy Long đã thiết lập đường dây với 150 đối tượng cấp dưới làm chân rết bám rễ sâu ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và đặc biệt là TP Hồ Chí Minh để tuồn ma túy vào các bar, vũ trường và các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Theo “luật” của Long, hầu hết các chân rết đều không được biết mặt, tên tuổi của nhau, mà chỉ liên hệ giao dịch mua bán ma túy theo cấp bậc thông qua tài khoản ảo trên mạng xã hội để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi ấy đã không thể qua mắt được Cơ quan công an...