Chân dung nữ siêu mẫu lấy chồng 70 tuổi

Theo Starnews ngày 3/11, sau khi công bố tin vui, Kim Ja Yeon đã gửi lời cảm ơn đến những người dành lời chúc phúc cho mình. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rằng tình yêu có thể đến ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Với bản thân, mối nhân duyên đặc biệt này xuất hiện khi cô đã ngoài 40 tuổi.

Nữ siêu mẫu cho biết từng nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cô đã gặp được người khiến mình muốn gắn bó và đồng hành trong chặng đường phía trước.

Siêu mẫu Hàn 45 tuổi cưới doanh nhân 70 tuổi. Ảnh: Starnewskorea.

Chồng của Kim Ja Yeon là Son Young Kwon, sinh năm 1956. Ông từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics. Hiện tại, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn bán dẫn Samsung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International, đồng thời sáng lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon (Mỹ).

Theo Kim Ja Yeon, hai người gặp nhau khoảng hai năm trước thông qua mối quan hệ đồng môn tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ban đầu, họ chỉ giữ quan hệ bạn bè và tiền bối - hậu bối. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cả hai dần nảy sinh tình cảm và chính thức xác nhận mối quan hệ vào đầu năm 2026.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để tìm hiểu về cuộc sống, công việc cũng như thế giới riêng của đối phương. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại khách sạn Bürgenstock, gần hồ Lucerne, Thụy Sĩ, với sự tham dự của các thành viên gia đình.

Đám cưới của nữ siêu mẫu Kim Ja Yeon và chồng doanh nhân. Ảnh: Starnewskorea.

Kim Ja Yeon sinh năm 1981, là cựu siêu mẫu kiêm doanh nhân người Hàn Quốc. Cô được biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi SBS Supermodel Contest năm 2003. Thành tích này mở ra cơ hội để cô phát triển sự nghiệp người mẫu và tham gia hoạt động thời trang tại nhiều kinh đô lớn trên thế giới.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Kim Ja Yeon còn chú trọng con đường học vấn. Cô từng theo học ngành Quản lý thời trang tại Viện Công nghệ Thời trang ở New York, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Cô từng giữ chức Giám đốc điều hành JY Branding, đảm nhiệm vai trò chiến lược gia cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị.

Cuộc hôn nhân với doanh nhân Son Young Kwon đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của nữ siêu mẫu. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác 25 năm và hành trình tìm thấy nhau sau nhiều năm quen biết.