Chân dung nữ lãnh đạo tạm quyền của Nvidia giữa khủng hoảng

Giám đốc tài chính lâu năm Nvidia, Colette Kress, từng có nhiều năm làm việc tại Microsoft và Cisco trước khi gia nhập hãng chip AI hàng đầu thế giới. Ảnh: Theinformation

Colette Kress, người được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của Nvidia ngày 12/11, là cộng sự lâu năm của CEO vừa từ chức Jensen Huang. Bà đã phụ trách tài chính của nhà sản xuất chip này trong suốt giai đoạn Nvidia vươn lên trở thành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Theo báo Wall Street Journal, là một nhân vật kỳ cựu trong ngành công nghệ, bà Kress gia nhập Nvidia năm 2013, sau khi đảm nhiệm nhiều vị trí tài chính tại Cisco, Microsoft và Texas Instruments. Bà đã giám sát quá trình mở rộng mạnh mẽ bảng cân đối kế toán của Nvidia, tạo nền tảng tài chính để tập đoàn hỗ trợ các khách hàng, đổi lại cam kết mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng.

Trong tuyên bố hôm 12/11, bà Kress dành lời đánh giá cao cho ông Huang, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục “phát huy nền tảng phi thường mà Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”.

Trong thông điệp gửi nhân viên, bà Kress cảm ơn sự tận tâm của họ trong giai đoạn mà bà mô tả là “đặc biệt khó khăn”, trước khi ông Huang tuyên bố rời vị trí CEO cùng ngày.

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng công nghệ đang thúc đẩy cuộc cách mạng AI và vẫn còn nhiều công việc quan trọng phía trước”.

Bà Kress tiếp quản Nvidia vào thời điểm tập đoàn đang chịu những tác động nặng nề từ bê bối liên quan đến ông Huang. Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia đã giảm hơn 600 tỷ USD trong tuần này. Việc ông Huang rời ghế lãnh đạo sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân - trong đó có một người bị nghi hoạt động tình báo và một lãnh đạo cấp cao của Nvidia - nhiều khả năng sẽ khiến tập đoàn tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, cả về các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc lẫn quy mô bảng cân đối kế toán khổng lồ.

Nvidia đã sử dụng nguồn tiền mặt dồi dào để cấp vốn cho nhiều hoạt động trong ngành AI nói chung, một chiến lược mà bà Kress từng lên tiếng bảo vệ. Những người chỉ trích cho rằng việc Nvidia hỗ trợ duy trì nhu cầu trên toàn ngành có thể khiến hãng dễ bị tổn thương hơn khi thị trường suy thoái. Tuy nhiên, bà Kress coi các thỏa thuận này là những khoản đầu tư khôn ngoan.

Hồi tháng 8, bà từng tuyên bố: “Chúng tôi nhận thức được quy mô hỗ trợ này và biết rằng một số người sẽ gọi đây là hoạt động tài trợ vòng tròn. Nhưng chúng tôi nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Tỷ suất sinh lời từ vốn đầu tư của chúng tôi sẽ rất tốt”.

Dù vậy, bà cũng từng thể hiện sự tiếp thu trước những lo ngại của giới đầu tư. Hồi tháng 8, sau phản ứng tiêu cực của thị trường, bà đã thúc đẩy việc tạm dừng một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm hỗ trợ OpenAI triển khai một dự án trung tâm dữ liệu, theo thông tin của Wall Street Journal.

Theo một cuộc phỏng vấn với báo chí Israel năm 2023, bà Kress gia nhập Nvidia theo lời khuyên của hai người con trai. Khi đó, Nvidia đang tìm cách mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường truyền thống là trò chơi điện tử trên máy tính cá nhân, hướng tới những lĩnh vực kinh doanh mới như chip dành cho ô tô.

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal năm 2016, bà từng chia sẻ lời khuyên dành cho các giám đốc tài chính khi gia nhập ngành bán dẫn: “Đừng dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về những xu hướng đã chứng kiến trong quá khứ. Hãy hiểu rõ mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào trong tương lai”.

Bà Kress cho biết điều thu hút bà đến với Nvidia là ông Huang, người mà bà mô tả là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, cùng văn hóa doanh nghiệp mà bà đánh giá là “về cơ bản không đặt cái tôi lên hàng đầu”.

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp của Nvidia đang trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này khi bê bối liên quan đến ông Huang gây chấn động tập đoàn. Trước khủng hoảng, Nvidia được cho là không có kế hoạch cho vị trí kế nhiệm CEO Huang, trong khi hội đồng quản trị cũng chưa có chủ tịch cho đến ngày 12/11, khi bổ nhiệm ông Harvey C. Jones, một thành viên lâu năm của hội đồng, vào vị trí này.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Jones khẳng định: “Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng bà Colette sẽ thực hiện các cam kết của chúng ta với cổ đông, khách hàng, đối tác và từng nhân viên”.

Theo thông báo hôm 12/11, hội đồng quản trị Nvidia đã bắt đầu tìm kiếm CEO tiếp theo và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Bà Kress cũng từng chia sẻ rằng bà đặc biệt ấn tượng khi nhận thấy những người lãnh đạo Nvidia vẫn bị ám ảnh bởi những khó khăn tài chính từng đe dọa sự tồn tại của công ty trong những năm đầu thành lập.

Bà nói: “Tôi nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về những ngày công ty gần như cạn tiền, không đủ khả năng thanh toán khoản này hay khoản kia. Tôi bắt đầu tìm hiểu và có lẽ cũng hơi lo lắng”.

Tuy nhiên, chính quyết định đặt cược vào AI đã đưa Nvidia trở thành một tập đoàn khổng lồ trên toàn cầu. Thành công đó cũng giúp bà Kress trở thành một trong những phụ nữ lập nghiệp tự thân giàu có nhất nước Mỹ, với thứ hạng trong danh sách mới nhất của Forbes hồi tháng 6 còn cao hơn cả ca sĩ Beyoncé.

Đà giảm gần đây của cổ phiếu Nvidia đã ảnh hưởng đến tài sản của bà. Tuy nhiên, tính đến khi thị trường đóng cửa ngày 11/11, số cổ phiếu Nvidia mà bà nắm giữ vẫn có giá trị hơn 800 triệu USD. Theo hồ sơ doanh nghiệp, tổng thu nhập và đãi ngộ của bà trong năm tài chính gần nhất của Nvidia đạt 14,3 triệu USD.

Bà Kress tốt nghiệp Đại học Arizona và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist năm 1996, theo thông tin trên trang LinkedIn cá nhân. Bà kết hôn với ông David Kress, một cựu lãnh đạo Microsoft. Hai người có hai con trai.

Ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, đã tuyên bố từ chức ngày 12/11 sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, trong bối cảnh những thông tin về đời tư của ông liên tiếp gây chấn động. Trước đó, ông Huang vướng cáo buộc có quan hệ với hai phụ nữ, trong đó một người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo và người còn lại là quan chức cấp cao Nvidia. Vụ việc không chỉ gây xáo trộn nội bộ mà còn đặt ra những câu hỏi về công tác quản trị và cơ chế giám sát tại tập đoàn chip AI hàng đầu thế giới.