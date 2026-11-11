Chân dung nữ diễn viên 2 lần trúng số độc đắc, nắm trong tay 383 tỷ đồng và cuộc đời nhiều bất ngờ

Nhắc tới Trần Ngọc Liên, khán giả nhớ ngay đến nàng Tiểu Long Nữ kinh điển của Thần điêu đại hiệp (1983). Từng khiến Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát yêu say đắm, thế nhưng, khi gần chạm ngưỡng 60, giai nhân ấy vẫn lẻ bóng.

Nữ diễn viên Trần Ngọc Liên sinh năm 1960, từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo, cô sớm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn khi mới 18 tuổi.

Năm 1977, sau khi tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB, Trần Ngọc Liên có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Những năm sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như: Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Sở Lưu Hương và Thập Tam Thái Bảo.

Trong sự nghiệp diễn xuất, vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp được xem là dấu mốc đáng nhớ nhất. Hình tượng nhân vật thanh thoát, thoát tục do cô thể hiện nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đưa tên tuổi nữ diễn viên lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu TVB.

Hai lần trúng số, mang tiền vào vùng núi làm từ thiện

Theo truyền thông Trung Quốc, Trần Ngọc Liên từng hai lần trúng số độc đắc, với tổng số tiền hơn 100 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng 383 tỷ đồng). Đây là khoản tài sản không nhỏ, đủ để nhiều người thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Trúng số độc đắc hai lần với tổng giá trị hơn 383 tỷ đồng, nữ diễn viên Trần Ngọc Liên không lựa chọn cuộc sống xa hoa như nhiều người tưởng tượng. Công chúng hiếm khi thấy cô xuất hiện với những món đồ hàng hiệu đắt đỏ hay tận hưởng cuộc sống xa hoa trong biệt thự, du thuyền. Thay vào đó, cô thường xuyên lui tới những vùng núi xa xôi ở Tây Tạng, Vân Nam và Tứ Xuyên để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đáng chú ý, sau trận động đất Vấn Xuyên năm 2008 gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trần Ngọc Liên được cho là đã mua một chiếc xe địa hình để đến những khu vực hẻo lánh, trực tiếp hỗ trợ công tác cứu trợ.

Nữ diễn viên ở lại khu vực Bắc Xuyên, Miên Dương hơn hai tháng, cùng các tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ, giúp đỡ người dân và tham gia tái thiết trường học, bản làng. Hình ảnh một ngôi sao từng nổi tiếng khắp Hong Kong sẵn sàng đến vùng núi khó khăn để làm thiện nguyện khiến nhiều người chú ý.

Tình duyên nhiều trắc trở, chọn cuộc sống độc thân

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Trần Ngọc Liên cũng trải qua không ít thăng trầm. Dù từng được Lưu Đức Hoa dành tình cảm, diễn viên Trần Ngọc Liên lại sớm phải lòng Châu Nhuận Phát. Cả hai bén duyên khi đóng chung phim Ông trùm năm 1978 và nhanh chóng trở thành cặp đôi đẹp của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Khi ấy, nữ diễn viên mới 18 tuổi, còn Châu Nhuận Phát đã là tài tử nổi tiếng. Trần Ngọc Liên từng gọi ông là mối tình đầu, đồng thời nhớ lại chuyện tình của họ bằng những lời đầy trìu mến: "Tình cảm giữa hai người thực sự thuần khiết".

Từng có ý định rời showbiz để kết hôn và xây dựng tổ ấm bên người yêu, nhưng chuyện tình của cả hai không đi đến cái kết viên mãn. Những bất đồng trong tính cách và việc không nhận được sự đồng thuận từ mẹ Châu Nhuận Phát khiến mối quan hệ dần rạn nứt. Sau 5 năm gắn bó, họ chính thức chia tay, khép lại mối tình từng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Sau khi chia tay tài tử họ Châu, Trần Ngọc Liên kết hôn với doanh nhân Trần Siêu Vũ, người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc tại Mỹ. Dù vậy, cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm cuối cùng vẫn tan vỡ. Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân khi ấy quá ngây thơ, chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định kết hôn. Về sau, cô còn được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài 11 năm với nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi.

Lưu Đức Hoa phải lòng Trần Ngọc Liên sau khi quay Thần Điêu Đại Hiệp. Ảnh: Xiaohongshu.

Trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Trần Ngọc Liên dần lựa chọn cuộc sống độc thân, dành thời gian tu tập và làm thiện nguyện. Ở tuổi ngoài 60, cô không còn mặn mà với sự hào nhoáng của showbiz, thay vào đó hướng đến cuộc sống bình yên, giản dị.

Ngôi sao Trần Ngọc Liên khiến công chúng chú ý không chỉ bởi hai lần trúng số với số tiền hàng trăm tỷ đồng, mà còn bởi cách cô lựa chọn sử dụng tài sản. Với nữ diễn viên, sự đủ đầy không nhất thiết phải thể hiện qua vật chất xa xỉ, mà còn nằm ở khả năng sẻ chia và giúp đỡ những người khó khăn.