Chân dung người hùng cơ trưởng chống trả không tặc trong chuyến bay từ Dubai đến Israel

Đối với phi công người Ấn Độ Smit Machchhar – người được dư luận ca ngợi là người hùng vì đã ngăn chặn vụ không tặc trên chuyến bay của hãng Flydubai thì làm việc trong ngành hàng không chưa bao giờ là giấc mơ thời thơ ấu.

Machchhar từng định hướng theo đuổi công việc kinh doanh dệt may của gia đình, cho đến khi niềm đam mê hàng không nhen nhóm ở tuổi 19.

Giờ đây, dù đã tích lũy hàng nghìn giờ bay, Machchhar vẫn giữ tình yêu hàng không cho riêng mình trong buồng lái và hiếm khi chia sẻ điều đó với những người ở dưới mặt đất.

"Cơ trưởng Smit Machchhar là một người hùng. Đối mặt với hiểm nguy tột cùng và dù bị thương nặng, anh vẫn thể hiện lòng dũng cảm phi thường cùng quyết tâm sắt đá để bảo vệ tính mạng của người khác" - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gọi Machchhar là một "người hùng đích thực".

Cơ trưởng Smit Machchhar - Ảnh: Reuters

Machchhar hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Tabuk, Ả Rập Xê Út – nơi chuyến bay của anh phải chuyển hướng vào ngày 30/9. Theo các quan chức Israel, sự việc xảy ra khi cơ phó được cho là đã đâm Machchhar ngay trên không trung nhằm mục đích cướp máy bay chở 174 người để lao xuống đất.

Các quan chức Israel cho biết, phi công quê ở Mumbai (Ấn Độ) này đã nằm bê bết máu trên sàn buồng lái khi cố gắng kích hoạt cơ chế mở cửa buồng lái. Hành động này đã tạo điều kiện cho hành khách và phi hành đoàn khống chế cơ phó, trong khi hai phi công khác của flydubai (đang đi trên chuyến bay với tư cách hành khách) đã hỗ trợ hạ cánh máy bay.

Vị cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm lái dòng Boeing 737 này – người đã tích lũy gần 9.750 giờ bay trong sự nghiệp kéo dài khoảng 15 năm – đã đến với ngành hàng không khá muộn.

"Không giống như nhiều phi công khác hiện nay, hàng không không phải là giấc mơ thời thơ ấu của tôi" - Machchhar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2025 trên kênh YouTube của Zalak Mehta. "Nó đến muộn hơn nhiều trong cuộc đời tôi" – anh cho biết.

Theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn, Machchhar – người xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và ảnh trên mạng xã hội với bộ râu được tỉa gọn gàng – từng làm việc cho hãng hàng không thương mại Ấn Độ SpiceJet trong hơn một thập kỷ trước khi gia nhập Flydubai vào năm 2022.

Sau giờ học, anh đăng ký khóa học kỹ thuật dệt may với mục đích tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình trước khi theo đuổi nghiên cứu quản lý tại Học viện Quản lý Welingkar ở Mumbai.

Tại đó, tại một hội thảo về hàng không, anh đã phát hiện ra công việc đi bay khi mới 19 tuổi. "Đó là nơi mà hàng không ... thực sự đã tìm thấy tôi" - anh nói và cho biết thêm rằng mẹ anh ban đầu rất sợ hãi về sự lựa chọn nghề nghiệp này.

Machchhar sau đó được đào tạo ở New Zealand trước khi gia nhập SpiceJet, nơi anh thăng tiến qua các cấp bậc để trở thành cơ trưởng huấn luyện chịu trách nhiệm hướng dẫn các phi công trẻ hơn. Anh đã làm việc 11 năm với SpiceJet và 4 năm qua với Flydubai.

Trong sự nghiệp của mình, anh nhớ lại việc phải chuyển hướng các chuyến bay vì các trường hợp cấp cứu y tế và trì hoãn các chuyến khởi hành vì những vấn đề kỹ thuật tưởng chừng như nhỏ nhặt.

Anh cũng đã nói về việc tách biệt ngành hàng không khỏi cuộc sống cá nhân của mình khi chia sẻ rằng: “Khi tôi bước ra khỏi buồng lái hoặc máy bay, tôi không muốn người khác biết rằng tôi là phi công. Tôi không muốn thảo luận về hàng không. Khi bạn bước ra khỏi buồng lái, thế là xong. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Bây giờ người khác cần bạn. Bọn trẻ đang ở đó. Chúng muốn chơi với bạn".