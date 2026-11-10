Chân dung nam diễn viên tặng vàng cho khán giả

Không chỉ ghi điểm bởi sự nghiệp diễn xuất bền bỉ, So Ji Sub còn khiến người hâm mộ xúc động bởi cách thể hiện tình cảm chân thành. Mới đây, nam tài tử Hàn Quốc gây chú ý khi chuẩn bị những thỏi vàng được thiết kế riêng để dành tặng khán giả trong buổi fan meeting tại Đài Loan (Trung Quốc).

Diễn viên So Ji Sub tặng vàng cho khán giả. Ảnh: Chosun.

Theo Chosun, sau khi tham gia bộ phim mới đây, diễn viên So Ji Sub đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện thu hút đông đảo khán giả địa phương, mang đến không khí giao lưu thân mật và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ về lần trở lại này sau một năm, nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được gặp lại người hâm mộ. Anh cũng mong muốn mối quan hệ giữa mình và khán giả không chỉ dừng lại ở tình cảm thần tượng mà còn giống như những người bạn đã quen biết từ lâu.

Đặc biệt, món quà mà So Ji Sub chuẩn bị cho sự kiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Thay vì những món đồ lưu niệm thông thường, nam diễn viên lựa chọn những thỏi vàng nhỏ để gửi tặng khán giả may mắn. Anh chia sẻ: "Tôi không biết mọi người thích món quà nào nên đã lựa chọn bằng tất cả sự chân thành".

So Ji Sub tiết lộ bản thân vốn có thói quen chuẩn bị quà riêng cho đội ngũ nhân viên hậu trường mỗi khi một dự án phim kết thúc. Trong đó, vàng luôn là món quà được mọi người yêu thích. Vì vậy, anh quyết định đặt làm những thỏi vàng đặc biệt để tri ân người hâm mộ lần này.

Để nhận được món quà giá trị, khán giả phải tham gia trò chơi trả lời câu hỏi về So Ji Sub. Một người hâm mộ đã xuất sắc trả lời đúng 5/7 câu hỏi và được mời lên sân khấu nhận quà trực tiếp từ thần tượng.

Đáng chú ý, thỏi vàng còn được khắc dòng chữ tiếng Hàn với nội dung: "Cảm ơn vì đã chào đón tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Thân gửi, So Ji Sub". Không chỉ trao quà, nam diễn viên còn lịch sự hỏi nữ khán giả: "Tôi có thể ôm bạn được không?" trước khi dành cho cô một cái ôm ấm áp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu So Ji Sub mạnh tay chi tiền để tri ân những người đồng hành. Sau khi Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đóng máy, anh từng chi khoảng 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng) để mua vàng tặng nhân viên và đồng nghiệp.

Những hình ảnh từ buổi fan meeting nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự hào phóng và tinh tế của nam tài tử. Với So Ji Sub, giá trị của món quà có lẽ không chỉ nằm ở chất liệu vàng mà còn ở thông điệp biết ơn được gửi gắm. Hành động này một lần nữa cho thấy phía sau vẻ ngoài trầm lặng, lạnh lùng trên màn ảnh là một So Ji Sub ấm áp, chân thành và luôn trân trọng tình cảm của những người yêu mến mình.

Nam diễn viên So Ji Sub là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Với khả năng diễn xuất đa dạng cùng vẻ ngoài nam tính, phong thái điềm đạm, anh từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, nam diễn viên còn nhận được thiện cảm nhờ tính cách gần gũi và sự chu đáo dành cho những người đồng hành cùng mình.