Chân dung nam đạo diễn của 'Trại buôn người' vừa có phim đạt doanh thu kỷ lục, vượt qua Trấn Thành

Theo số liệu từ Box office Vietnam, phim Trại buôn người đã vượt hơn 460 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành. Tác phẩm này trở thành phim Việt ăn khách nhất từ đầu năm đến nay, vượt qua Thỏ ơi! chiếu dịp Tết 2026 của Trấn Thành, với doanh thu 449 tỷ đồng.

Bên cạnh Mèo Bích Trang, sự thành công của dự án này còn đánh dấu bộ phim đầu tay của Toni Dương Bảo Anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Trong dự án này, anh gây ấn tượng với thế mạnh về hành động, dàn dựng, nhịp điệu và ngôn ngữ hình ảnh.

Khi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tham gia dự án, phần câu chuyện kịch bản của Mèo Bich Trang bắt đầu được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh. Với thế mạnh về phim hành động, đạo diễn này tập trung vào việc hiện thực hóa những trường đoạn lớn, xây dựng nhịp điệu, dàn dựng hành động và tổ chức hình ảnh trên trường quay.

Có thể thấy, Toni Dương Bảo Anh đã biến không gian của Trại buôn người thành một "sân khấu" trình diễn của hành động kịch tính lẫn đẩy mạnh cảm xúc. Dù rằng, phim vẫn còn nhiều điểm hạn chế, nhưng sự thành công của dự án này chính là lan tỏa được sự cảnh tỉnh trước những lời chiêu dụ "việc nhẹ lương cao". Đây vẫn là cái bẫy khiến nhiều người trẻ nhẹ dạ "dính chiêu".

Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang giữ hai vai trò khác nhau nhưng cùng hướng đến chất lượng một bộ phim. Trong đó, Mèo Bích Trang xây dựng và giữ thế giới từ góc nhìn sáng tạo. Còn Bảo Anh đưa thế giới ấy vào chuyển động bằng ngôn ngữ đạo diễn.

Từ câu chuyện của người viết, ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, định hướng sáng tạo của Mèo Bích Trang, diễn xuất của dàn diễn viên đã góp phần giúp Trại buôn người thành công ngoài mong đợi.