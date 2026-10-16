Chân dung Lý Thanh Sao, doanh nghiệp muốn nắm gần 5% vốn PVcomBank

CTCP LýThanh Sao đăng ký mua gần 60 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng gần 5% vốnngân hàng sau phát hành. Báo cáo tài chính PVcomBank từng ghi nhậnkhoản phải thu hơn 5.536 tỷ đồng từ Lý Thanh Sao liên quan đến giao dịch bántài sản gán xiết nợ và cấn trừ nợ.

Ngân hàngTMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán: PCB) dự kiến chào bán riênglẻ 300 triệu cổ phiếu với giá 13.628 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về khoảng 4.088tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Theo nghịquyết HĐQT ngày 13/10/2026, CTCP Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855 triệu cổphiếu, tương ứng 4,9909% vốn PVcomBank sau phát hành. Tại ngày chốt danh sáchcổ đông 25/8/2026, doanh nghiệp chưa sở hữu cổ phiếu ngân hàng.

CTCP Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9909% vốn PVcomBank sau phát hành

Ngoài Lý Thanh Sao, danh sách tham gia đợt phát hành còn có 6 nhà đầu tư khác,gồm 4 doanh nghiệp và 2 cá nhân. Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Bất động sản I.P, CTCPTư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH, CTCP Xây dựng BĐS Vượng Phátcũng đăng ký mua lượng cổ phiếu tương đương gần 5% vốn PVcomBank sau phát hành.Một doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đôngđăng ký mua hơn 30,28 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,525% vốn.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Nếu hoàn tất,vốn điều lệ PVcomBank sẽ tăng lên 12.000 tỷ đồng.

Theo báocáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tại ngày 31/12/2025, PVcomBank ghinhận khoản phải thu 5.536.464 triệu đồng từ Công ty Lý Thanh Sao.

Báo cáotài chính hợp nhất quý II/2026 của PVcomBank cho biết khoản phải thu này phátsinh từ giao dịch bán tài sản gán xiết nợ và cấn trừ nợ.

Tổng giátrị giao dịch chuyển nhượng là 5.586,464 tỷ đồng, trong đó đối tác đã đặt cọc50 tỷ đồng. Đến ngày 23/1/2026, đối tác chuyển tiền thanh toán toàn bộ khoảncòn phải thu tương đương hơn 5.536 tỷ đồng.

Như vậy,khoản phải thu đã được thanh toán từ đầu năm 2026. Giao dịch này cũng được dẫnchiếu trong thuyết minh khoản thu từ bán tài sản gán nợ của PVcomBank. Năm2025, ngân hàng ghi nhận hơn 3.737 tỷ đồng thu từ hoạt động này.

Giao dịch trị giá hơn 5.586 tỷ đồng diễn ra trước khi Lý Thanh Sao đăng kýmua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của PVcomBank.