Chân dung kẻ dùng dao mổ lợn đoạt mạng 'tình địch' do ghen tuông

Đối tượng Trần Quý Hoan tại cơ quan Công an. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7-2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (SN 1980, trú tại Hà Nội), dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng

Hoan khai, do mâu thuẫn kéo dài, nên vợ Hoan đã chuyển ra khỏi nơi ở chung và thuê nhà trọ tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Cả hai chính thức ly thân và làm thủ tục ly hôn

Ngày 19-10-2026, Hoan và chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án, nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm với vợ cũ

Chiều 20-10-2026, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu ngồi chờ gặp chị H. thì phát hiện xe của anh Đ. Đối tượng đã lao tới, dùng búa đập vỡ cửa kính ô tô, tấn công "tình địch"

Sau khi được can ngăn, đối tượng bỏ đi. Nhưng đi qua hàng thịt, thấy con dao mổ lợn trên bàn, đối tượng đã nảy sinh ý định dùng con dao trên đâm đối phương

Và rồi, đối tượng đã cầm con dao, quay lại tìm "tình địch"

Khi quay lại khu vực phố Bắc Cầu, phát hiện anh Đ. đang định quay đầu xe ô tô, Hoan dừng xe mô tô bên phía cửa lái, cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người anh Đ.