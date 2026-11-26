Gwynne Shotwell, Chủ tịch SpaceX, góp phần biến tầm nhìn của Elon Musk thành hiện thực. Với nền tảng kỹ sư và khả năng kinh doanh, cô đã giúp SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia vào quỹ đạo, triển khai Starlink và đang đối mặt với thử thách mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo.

Shotwell at the Nasdaq for SpaceX’s record-breaking IPO, June 12, 2026. Ảnh: Fortune

Shotwell là nhân vật chủ chốt đằng sau nhiều thành tựu đột phá của SpaceX. Cô đóng góp lớn vào việc phát triển tên lửa Falcon 9, mẫu tên lửa tái sử dụng đã cách mạng hóa ngành công nghiệp vũ trụ.

Dưới sự lãnh đạo của Shotwell, SpaceX không chỉ đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế mà còn triển khai thành công hệ thống vệ tinh Starlink, cung cấp Internet băng thông rộng toàn cầu.

Thử thách lớn nhất hiện nay của Shotwell là thực hiện kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo. Dự án này đòi hỏi đầu tư 48,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, mang rủi ro kỹ thuật và tài chính lớn. Thành công sẽ định hình vị thế SpaceX trong kỷ nguyên không gian - AI.

Kết hợp giữa kỹ thuật và kinh doanh, Shotwell được coi là người thực sự điều hành SpaceX, biến ý tưởng của Musk thành dự án có lãi. Sự hiện diện của cô giúp SpaceX duy trì vị thế tiên phong trong ngành vũ trụ toàn cầu.