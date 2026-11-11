Chân dung giang hồ mạng 'Bình Trọc' vừa bị Công an Hà Nội khởi tố

Nguyễn Thái Bình hay còn gọi là "Bình Trọc". Ảnh Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), tức “Bình Trọc”, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

“Bình Trọc” nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Nhân vật này thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, đăng tải các video xoay quanh những câu chuyện được gắn mác “đạo lý giang hồ”, hoạt động thu hồi nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Trong nhiều video, “Bình Trọc” sử dụng giọng điệu và cách hành xử mang màu sắc giang hồ, trực tiếp gọi điện thoại gây sức ép với những người bị cho là vay tiền nhưng chưa trả nợ. Những nội dung này được đăng tải công khai, thu hút sự chú ý của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Không chỉ hoạt động riêng lẻ, “Bình Trọc” còn đăng tải các clip gọi điện, trò chuyện với một số nhân vật thường được nhắc đến trong giới “giang hồ mạng” như “Quang Rambo”; đồng thời xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với “Dũng Trọc Hà Đông”, “Khá Bảnh”...

Các đoạn clip đăng tải trên TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đáng chú ý, tài khoản TikTok của “Bình Trọc” có khoảng 22.000 người theo dõi. Người này đăng tải số lượng lớn video, trong đó nhiều clip thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Nội dung không chỉ xoay quanh cuộc sống cá nhân mà còn có những video đề cập đến các băng nhóm mang màu sắc “xã hội đen”.

Tại cơ quan công an, “Bình Trọc” thừa nhận việc sản xuất, đăng tải những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ, nhất là những người theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần tỉnh táo, chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ; không cổ súy những video tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Nguyễn Thái Bình cùng Nguyễn Thị Hải cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, gồm cả khoản nợ cũ, với lãi suất 10%/tháng (40 triệu đồng). Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi, đồng thời yêu cầu anh C. viết giấy nhận tiền với nội dung đây là khoản đặt cọc xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang. Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình 280 triệu đồng tiền lãi. Trong đó, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.