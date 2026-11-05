Chân dung giám đốc Hiến Tài nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' vừa bị khởi tố

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài (Công ty Hiến Tài).

Ông Hiến bị điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng được ban hành ngày 4/11/2026.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Hiến Tài được thành lập ngày 3/3/2020, có trụ sở tại thôn Quảng Uyển, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Văn Hiến là người đại diện theo pháp luật.

Theo đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động xây dựng chuyên dụng, liên quan đến thi công chống thấm, chống cháy, chống nóng công trình xây dựng.

Ngoài ra, công ty còn đăng ký các ngành nghề khác như sản xuất sản phẩm từ nhựa, bán buôn hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa, tái chế phế liệu, kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công hệ thống cấp thoát nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE, cung cấp hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Trong quá trình bán hàng, công ty bị xác định không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu được cơ quan điều tra xác định gần 1,9 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguyễn Văn Hiến chia sẻ trên mạng xã hội.

"HDPE là ngon luôn"

Không phải ca sĩ, diễn viên hay người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Nguyễn Văn Hiến lại trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Ông thường được gọi là “Hiến HDPE” sau khi một đoạn video chia sẻ về kinh doanh hạt nhựa lan truyền trên TikTok. Tài khoản TikTok của ông Hiến có khoảng 332.000 người theo dõi.

Trong video, khi được hỏi: “Chú ơi, làm HDPE có lãi không?”, ông Hiến trả lời: “Làm HDPE là ngon luôn”.

Câu nói ngắn gọn, dứt khoát này nhanh chóng được chia sẻ trên TikTok, Facebook và YouTube. Từ một lời nhận xét về hoạt động kinh doanh, “HDPE là ngon luôn” trở thành cụm từ được nhiều người sử dụng trong bình luận, video hài hước và các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.

HDPE là viết tắt của High-Density Polyethylene, tức nhựa polyethylene mật độ cao. Đây là một loại nhựa được sử dụng phổ biến để sản xuất đường ống, chai lọ, can, thùng chứa, bao bì và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Dù là vật liệu quen thuộc trong sản xuất và xây dựng, HDPE ít khi trở thành chủ đề được đông đảo người dùng mạng xã hội quan tâm. Câu nói của ông Hiến đã khiến tên gọi loại nhựa này trở thành một trào lưu trên các nền tảng trực tuyến.

Từ đó, Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến, dù họ không có nhu cầu tìm hiểu hay mua bán ống nhựa.

Sau khi được chú ý, ông Hiến tiếp tục sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông cũng chia sẻ các nội dung về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.