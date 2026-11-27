Theo kết quả điều tra, tháng 4/2025, tại xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Việt Anh cùng đồng bọn thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi đó bị Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Việt Anh, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn sang Đài Loan. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Việt Anh.

Đối tượng Nguyễn Việt Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Qua xác minh, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Đài Loan, Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Bộ Công an đề nghị phối hợp truy nã quốc tế. Ngày 1/10/2026, Ban Tổng Thư ký INTERPOL đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Việt Anh.

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng tiếp tục báo cáo Bộ Công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Đài Loan phối hợp xác minh, triển khai các biện pháp để đưa đối tượng về nước. Ngày 26/11/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Việt Anh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.