Theo kết quả điều tra, ngày 2/5, Tuấn cũng đưa ra thông tin gian dối khi đặt mua điện thoại di động Vivo X200 Pro Mini 5G trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại của nhân viên giao hàng SPX, trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 19 triệu đồng. Ngày 18/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, không chỉ có một vụ việc trên, mà Công an tỉnh Hưng Yên còn phát hiện ngày 30/4, Trần Văn Tuấn còn đặt mua tivi và máy giặt tại siêu thị Điện máy Xanh, cơ sở Thụy Lôi và ngày 1/5, đối tượng Tuấn tiếp tục đặt mua tủ lạnh và máy giặt tại cửa hàng điện máy Nam Anh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Tuấn đã chiếm đoạt số tài sản của 2 đơn vị bán hàng trên, với tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 58,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định Trần Văn Tuấn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 3 lần, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 77.5 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngoài vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Trần Văn Tuấn còn là đối tượng đã bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.